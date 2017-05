Haus Wittgenstein, Parkgasse 18, 1030 Wien

Ludwig Wittgenstein und Adolf Loos: Formen der Wiener Moderne

12.05.2017 18:00h



Podiumsgespräch mit anschließender Diskussion



Prof. Christopher Long (University of Texas in Austin)

Autor von The New Space: Movement and Experience in Viennese Modern Architecture, Der Fall Loos, Josef Frank: Life and Work u.a.



Prof. Allan Janik (Universität Innsbruck)

Autor von Wittgensteins Wien Revisited, Projektleiter der Wittgenstein und Paul Engelmann-Projekte des Brenner Archivs Innsbruck.