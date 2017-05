Universität für angewandte Kunst

ecm Diskurs 31: Das Jüdische Museum Berlin, das ich mir erträume

Vortrag Léontine Meijer-van Mensch Direktorin Jüdisches Museum Berlin

Moderation Monika Sommer /ecm Leitungsteam, Direktorin Haus der Geschichte Österreich



Das Jüdische Museum Berlin steht an einem Wendepunkt: Im Februar diesen Jahres folgte die Niederländerin Léontine Meijer-van Mensch der bisherigen Programmdirektorin Cilly Kugelmann nach, die diese Aufgabe nahezu seit der Eröffnung des Museums im Daniel Liebeskind-Bau 2001 inne hatte.

Was erträumt sich Meijer-van Mensch vom Jüdischen Museum Berlin, das sich als lebendiger Ort der Reflexion über die jüdische Geschichte und Kultur sowie über Migration und Diversität in Deutschland versteht? Wie wirkt sich die fundierte museologische Positionierung von Léontine Meijer-van Mensch auf die Programmgestaltung aus? Wie bzw. in welchen Bereichen der Museumsarbeit wird die museologische Reflexion in die Praxis Eingang finden?



Eintritt frei. Anmeldung erbeten unter

ecm_anmeldung@uni-ak.ac.at