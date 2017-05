Stadtkino im Künstlerhaus

Freies Kino: Hubert Sielecki-Preis 2017

Filmvorführung und Preisverleihung



Seit 2007 stiftet Hubert Sielecki mehrere Filmpreise im Bereich des künstlerischen und experimentellen Animations- und Kurzfilms an junge österreichische FilmemacherInnen.

Dieser Preis wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Studios für experimentellen Animationsfilm an der Universität für angewandte Kunst 2007 ins Leben gerufen.

Die PreisträgerInnen werden von einer Jury (siehe unten) ausgewählt.



Hauptpreis 2017: Euro 1.000,- gestiftet von Hubert Sielecki



Ebenso vom Jury-Team ausgewählt werden folgende Auszeichnungen vergeben:

1. von Dr. Arnulf Rohsmann (Leiter der ehem. Kärntner Landesgalerie 1986-2002) - Euro 730,- für einen experimentellen Film oder ein Video

2. von Filmproduktion AV Documenta GmbH (o.Univ.Prof.DI.Dr. Alfred Vendl) - Euro 500,- für „innovative Bildgestaltung“

3. von Linda Christanell (Filmkünstlerin) - Euro 500,- für einen Poetry Film (nach einem Text oder Gedicht)

4. von Prof. Dr. Elisabeth Vitouch (Mitglied der Jury für die Europäischen Kulturhauptstädte (ECOC)) - Euro 300,- Film zu einem Frauenthema („Hommage an Maria Lassnig“)



Einreichkriterien

- Kurzfilme bis 10 Minuten aller Genres und Formate, von Experimental bis Animation, nicht älter als 2 Jahre

- Österreichischer Wohnsitz

- Alter bis 35 Jahre

- Ausgefülltes Online Formular mit Online-Preview-Link (vimeo-Link oder You Tube)

- Zusätzlich, falls notwendig kurze Inhaltsangabe, Biografie und Filmographie

Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen und Versenden des Online-Formulars:





Wir freuen uns auf einfallsreiche, ungewöhnliche, humorvolle, provokative Arbeiten.





Nach der Hubert Sielecki-Preisverleihung werden die nominierten und Gewinnerfilme des Kurzfilmwettbewerbs "Visionen für ein besseres Leben" (FUNKENFLUG 7) geziegt.







DIE JURY 2017



Hubert SIELECKI

Jochen KUHN, Professor Filmakademie Baden/Württemberg, Ludwigsburg

CINEMA NEXT, Dominik TSCHÜTSCHER und Katja JÄGER

Robert BUCHSCHWENTER, OKTO TV, Film- und Medien-wissenschafter

Lisa NEUMANN dotdotdot Festival Wien (früher „Espressofilm“)

Franziska BRUCKNER, Universität Wien, Film- und Theater-wissenschaft

Sigrun HÖLLRIGL, Art Visuals & Poetry Festival Wien

Nikolaus JANTSCH, Univ. für angewandte Kunst, Studio für experimentellen Animationsfilm





Dr. Arnulf Rohsmann

* 1952 in Österreich, Kunsthistoriker Phil. Diss. 1977 Manifestationsmöglichkeiten von Zeit in der bildenden Kunst der Moderne, Universität Graz 1994 Habilitation für neueste Kunstgeschichte, Univ. Graz 1986-2002 Leiter der ehem. Kärntner Landesgalerie, unterrichtet an den Universitäten von Graz und Klagenfurt. Keinerlei Orden und Ehrenzeichen.

www.kunstmarkt.com/pagesmag/kunst/_id18737-/news_detail.html?_q=%20



o.Univ.Prof.DI.Dr. Alfred Vendl

Wissenschaft und Forschung: Studium der Technischen Chemie, Forschung an TU Wien, Imperial College-University of London, Universität Freiburg im Breisgau, University of California, San Diego-La Jolla, Max Planck Institut für Metallforschung, Stuttgart. Vorstand des Instituts für Kunst und Technologie an der Universität für angewandte Kunst Wien. Leiter der Gruppe „Science Visualization“ der Angewandten. Film und Fernsehen: Ausbildung als Kameramann in Wien, freier TV-Kameramann, Autor, Regisseur von TV-Dokus (u.a. „Universum“), Leiter von wissenschaftlichen TV-Gesprächen.

Viele internationale Auszeichnungen darunter EMMY 2008 für die „Science Visualization Group“ der Angewandten für außergewöhnliche Cinematografie.

Besitzer der Filmproduktionsfirma AV Dokumenta – Alfred Vendl Filmproduktion GmbH.



Linda Christanell

*1939 in Österreich Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. Bis 1974 Lehrerin für bildnerische Erziehung. Ab 1975 freischaffend in den verschiedensten künstlerischen Bereichen (Installationen, Performances, Experimentalfilm, Buch- und Fotoobjekte u. a.) tätig. Seit 1966 zahlreiche Ausstellungen und Auszeichnungen im In- und Ausland. 1987 Jurymitglied der Westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen. 1993 Lehrauftrag an der Filmhochschule Zürich. Mitglied der Austria Filmmakers Cooperative (1982), des Künstlerhauses (1982) und der Grazer Autorenversammlung (1984), Gründungsmitglied der Intakt (1977).



Prof. Dr. Elisabeth Vitouch

Studium der Romanistik & Psychologie, arbeitete als Schauspielerin, Journalistin und TVModeratorin, Autorin, Komponistin und Kommunikationstrainerin. seit 2010 Mitglied der Jury für die Auswahl der Europäischen Kulturhauptstadt (ECOC)



Hubert Sielecki

* 1946 in Kärnten

Hubert Sielecki studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und an der Filmhochschule in Lodz. Von 1982 bis 2012 lehrte er an der Universität für angewandte Kunst in Wien in der Klasse für Malerei, Animationsfilm und Tapisserie und hat dort unter Maria Lassnig das Lehrstudio für experimentellen Animationsfilm eingerichtet. 1985 Gründung von ASIFA Austria und Animotion Films Vienna. Lebt als Filmemacher und Musiker in Wien. Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern, Musikern und Schriftstellern. 2001-2014 im Vorstand des Wiener Künstlerhauses für den Bereich Film, Audiovisuelle Medien und Fotografie. Ehrenmitglied.

Ab 2. April 2017: Kurator und Moderator der Sendung „kurz und gut“ auf OKTO TV Wien.

Für seine Arbeit erhielt Hubert Sielecki zahlreiche Preise und Auszeichnungen im In- und Ausland.

Internet: www.hubert-sielecki.at

Youtube: husifilm www.youtube.com/user/husifilm/videos?sort=p&flow=grid&view=0



Preisträger 2015: Vedran Pilipovic mit dem Film LUPAVTE

Auszeichnungen: David Kellner, Xenia Ostrovskaya, Maria Chalela-Puccini, Cana Bilir-Meier