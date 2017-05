Kunstraum NOE

2. Abend der Reihe "langsam werden"

langsam werden

Eine Reihe über Prozesse, Prozesse in der Kunst und ihre gesellschaftlichen Wechselwirkungen



2. Abend

MI 10 05 2017, 17-20.00 H

mit David Eisl



Ein Prozess in einer greifbaren Form.



Wie komplex oder wie asymmetrisch muss etwas sein, um zufällig zu wirken? Wie einfach, um verständlich und nachvollziehbar zu sein? Ab wann wird ein Gegenstand nicht mehr als nebensächlich oder beliebig wahrgenommen?



Versuchen Sie einmal ihre letzten zehn Handlungen auf exakt die selbe Weise zu wiederholen.

Was bedeutet es, etwas noch einmal zu machen, etwas zu imitieren, etwas zu kopieren?

Wie verändert sich der Blick auf diese Handlung, die Wahrnehmung seiner Auswirkungen, wenn man dabei zum (eigenen) Doppelgänger wird?



Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Über den Zusammenhang von Denken und Tun im Allgemeinen und im Besonderen. Falttüren in leeren Räumen. Veränderung ist kein Zustand. Resiliente Prozesse.