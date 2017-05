Akademie der bildenden Künste Wien

Erkennen und Verfolgen: Christa Blümlinger

09.05.2017, 18.00 h

Christa Blümlinger | Die Kunst, das Sichtbare zu lehren



Farockis Archivarbeit scheint eine kritische Dimension innezuwohnen, die auf einer Analyse der Rhetorik der Bilder fußt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sie gleichzeitig immer auch auf das System zielt, das die Sichtbarkeit der Dinge hervorbringt.



Erkennen und Verfolgen | Eine Veranstaltungsreihe zur Arbeit und Lehre Harun Farockis im Rahmen der Ringvorlesung Theoretische Ansätze und Methoden.



Konzipiert von Sabeth Buchmann, Constanze Ruhm und Jens Kastner. In Zusammenarbeit mit dem mumok kino (Naoko Kaltschmidt und Matthias Michalka).



Am 30. Juli 2017 jährt sich Harun Farockis Todestag zum dritten Mal. Um sein Werk – als Filmemacher und Künstler, als Autor und Lehrender – lebendig zu halten und zugleich als Ressource auch für junge Generationen (neu) zu öffnen, stellt die Ringvorlesung Farockis tiefgreifendes Interesse an dem Verhältnis von Bild und Politik sowie von Praxis und Theorie in den Mittelpunkt. Denn gerade der damit einhergehende Vermittlungsanspruch macht Farocki zu einem maßgeblichen Stichwortgeber für eine jüngere Generation von Künstler*innen und Autor*innen vor allem im Bereich des Dokumentarfilms – aber auch weit darüber hinaus.