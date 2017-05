TransArts: Johannes Vogl

Machinery Misfits



Johannes Vogl (* 1981) baut aus alltäglichen Dingen eigensinnige Skulpturen und Maschinen. Die Ästhetik der Arbeiten ist dem Material entsprechend rau, grob belassen und unpoliert.

Die Objekte sind nicht mehr nur passive Gebrauchsgegenstände, sondern entwickeln eine sonderbare Eigendynamik und innere Logik und befinden sich in endlosen Loops und monotonen Selbstgesprächen. (Textauszug: Milena Mercer)



Johannes Vogl, geboren 1981 in Kaufbeuren/D, lebt und arbeitet in Berlin.

2002-2005! Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe/D; Prof. Stephan Balkenhol

2005-2007! Akademie der Bildenden Künste Wien/A; Prof. Heimo Zobernig

2007-2008! Akademie der Bildenden Künste Berlin-Weissensee/D

2008-2010! Universität der Bildenden Künste Berlin (UDK) /D; Prof Christiane Möbus

2010! ! Meisterschüler bei Prof Christiane Möbus (UDK)



Ausstellungen u. a. im Kunstpalais Erlangen, Belvedere Museum Wien, Lentos Museum Linz, Swiss Institute New York, Tinguely Museum Basel, The Hayward Gallery London, MuHKA Antwerpen und Manifesta 7 Südtirol.



Preise und Stipendien: 2016 Global Stipendium des Berliner Senates; 2016 CCA Andratx Atelierprogramm Mallorca/ES; 2012-13 Jahresstipendium des DAAD für Buenos Aires/AR; 2012 Preis der Darmstädter Sezession, Darmstadt/D; 2011 Jahresstipendium Stiftung Kunstfonds Bonn/D; 2011 Senatsstipendium Berlin für Istanbul/TR