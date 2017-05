Angewandte Expositur Sterngasse 13, 1010 Wien

Artist Talk - Digitale Kunst: Patrik Lechner

11.05.2017 14:00h



Vom Einfangen und Kaputtmachen



Der Vortragende spricht über seine Arbeiten. „Über das Einfangen von Realität durch algorithmische Modellierung, das Kaputtmachen des Ergatterten, Technik als Kunst und Abwege im Allgemeinen sowie über das Programmieren als Werkzeug für die Arbeit im ästhetischen Bereich.“ (Patrik Lechner)



Patrik Lechner studierte Philosophie an der Universität Wien und Medientechnik an der FH St. Pölten, er arbeitet seit 15 Jahren in den Bereichen audiovisueller Medien und DSP -Programmierung. Er ist Autor des Buchs "Multimedia Programming using Max/MSP and TouchDesigner" . Seine Arbeiten sind größtenteils experimentelle generative AV- Stücke und Performances erstellt durch eigens programmierte Tools. Er gab Konzerte und AV Performances unter anderem in Shanghai, Sofia, Sardinien, Torronto, Karlsruhe und am MUTEK Mexico.