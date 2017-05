NSK State Venice Pavilion in Vienna – Thinking Europe

16.05.2017 19:00h



Fotocredits: IRWIN / Chiara Figone

Eröffnung der Ausstellung:

am Dienstag, 16. Mai 2017, 19 Uhr

Eintritt frei



Künstlerinnen: Ramesch Daha, Anna Jermolaewa



Kurator*innen: Birgit Lurz, Wolfgang Schlag

Basierend auf dem Projekt NSK State Pavilion Venice 2017

kommissioniert von IRWIN, kuratiert von Charles Esche und Zdenka Badovinac



NSK State Venice Pavilion in Vienna – Thinking Europe

ist ein Parallel-Projekt von

NSK State Pavilion - 57th Venice Biennale 2017



Anlässlich der 57. Biennale in Venedig eröffnet NSK State in Time einen Pavillon in Venedig und Wien. Der NSK State Venice Pavilion in Vienna – Thinking Europe präsentiert die Installation Europa von Ramesch Daha und Anna Jermolaewa sowie ein temporäres NSK Passamt. Wie der NSK State Pavilion in Venedig, besteht der Pavillon in Wien aus zwei Teilen. Der erste Teil des Pavillons widmet sich einer »Entschuldigung für die Moderne«. Zentraler Aspekt der Installation Europa im zweiten Teil des Pavillons sind Antworten von 100 verschiedenen Bürger*innen, Migrant*innen und Staatenlosen auf Fragen zum »Europäischen Erbe« und der eigenen Geschichte. Im Pavillon befindet sich auch ein provisorisches NSK Passamt. Mit der NGO Einander führen Asylsuchende Besucher*innen durch die Ausstellung und erzählen von ihren Migrationserfahrungen und ihrem Leben in Österreich. Alle, die einen Pass beantragen und zu einem Dialog bereit sind, bekommen einen Pass ausgestellt und werden damit NSK Neubürger*innen.