wellwellwell

Finissage Marc-Alexandre Dumoulin: A Domestic Proposition

FINISSAGE: Saturday 6th of May 2017, 4pm



Die Ausstellung besteht aus einer Auswahl von unterschiedlichen Werken, die in den letzten drei Jahren geschaffen wurden und stellt als solches, einen Überblick über die künstlerische Praxis von Dumoulin dar mit seinem Hauptaugenmerk auf dem Format der Studie sowie auf der Vorstellung von ontologischem Zweifel.

Mit der Studie als kreativem Ausgangspunkt, arbeitet Dumoulin immer wieder mit einer präzisen Auswahl an Motiven und positioniert diese in verschiedenen Konfigurationen, Kontexten und Medien. Stilleben, barocke Himmel, architektonische Elemente und Rokoko Landschaften kollidieren und konvergieren in verschiedenen Konstellationen in einem Spiel, ähnlich dem der „cadavre exquis“.

Mit diesen Kombinationen zielt Dumoulin darauf ab, die Komplexität von jedem einzelnen Motiv zu enthüllen; wie sie sich ihre Bedeutungen vor unseren Augen verschieben, je nach dem Kontext, aus welchem sie empfangen werden. Das Format der Studie ermöglicht es ihm, ihre Komplexität zu erforschen, ihre facettenreiche Qualität anzusprechen und so letztlich ihre verformbare Natur.

Der Science-Fiction-Autor Phillip K. Dick hat einmal gesagt: „Die Wirklichkeit ist all jenes, das nicht verschwindet, selbst wenn du aufhörst, daran zu glauben.“

Für Dumoulin ist das Gefüge der Realität in der Tat wie ein wallender, flüchtiger Stoff, im Innersten voller Wellen und Falten, welche aus Umständen, Überzeugungen und individueller Subjektivität verwoben wurden, um unser Verständnis von dem, was real ist, zu verschleiern.

Es ist dieses voreingenommene Erfahren der Welt, welches seinen ontologischen Zweifel hervorbringt; fragend ob jenes, dessen Zeugen wir werden, wahrhaftig real ist, oder nur etwas, das aus Umständen, Standpunkten und Stimmungen modelliert wird, welche die Wahrnehmung verändern.

In Dumoulins künstlerischer Praxis, entledigt sich die Form der Studie ihrer klassische Konnotation und enthüllt sich als etwas neues, angetrieben von dem Bedürfnis die Lücke zwischen dem Gesehenen, dem Erlebten und dem Realen zu isolieren, zu hinterfragen und letztendlich zu verstehen.



Marc-Alexandre Dumoulin wurde 1984 in Pembroke Canada geboren. Er erhielt seinen BFA von der Concordia University in Montreal und seinen MA am Central Saint Martins College of Art & Design in London. Er lebt und arbeitet in Wien.