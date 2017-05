DaDaDaDa (2017)

Fotocredits: image (excerpt): Anna Bochkova

Dada (1916)

Da Da Da (Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha) (1982)

DaDaDaDa (2017)



Artists:

Arnold Berger, Anna Bochkova, Alexander Felch, Alice Felch, Julia Goodman, Paul Gründorfer, Christoph Höschele, Harald Hund, Viktoria Morgenstern, Gernot Petjak, Siggi Sekira, Eduardo Trivino Cely, Talitha Tvarocska, Anna Vasof, Michael Weidhofer, and special surprise guests (tba)



concept / curated / invited by: Alexander Felch und Christoph Höschele



Opening night (16.5.17):



Performance: MONSTERFRAU (D) - body language

LIVE: ddkern (A)

DN4! (tbc) (A)

Djs: Hoec + Miss Management + MONSTERFRAU



as a part of the show: REPERFORM / 18.5.17, 19h

https://www.facebook.com/events/444494495883349/

running: 16.- 21.5.2017

opening hours: on event dates 7-11pm -> http://www.moe-vienna.org/