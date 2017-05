Juliana Herrero: REM

Fotocredits: JULIANA HERRERO, aus der Serie "Crystallon Frozen Moment", Installationsansicht | © Bildrecht, Wien 2017

Begrüßung

Günter Schönberger, Bildrecht

Zur Ausstellung

Alexandra Grausam, das weisse haus



Ausgehend von einer räumlichen Sensibilität spürt Juliana Herrero dem weitreichenden Spektrum zeitgenössischer Kommunikation nach, verbindet, verfremdet und lässt ihre Ergebnisse durch verschiedene Medien zur Entfaltung kommen. In der im Bildraum 01 präsentierten Ausstellung REM stellt Herrero visuellen Eindrücken Klangräume gegenüber, dringt mit ihren Interventionen an die Grenze des Utopischen und verzaubert damit im Grenzbereich zwischen Provokation und konzentrierter Wahrnehmung. In skulpturalen Klanginstallationen setzt sich die Künstlerin mit Prozessen der Veränderung auseinander, die sowohl im Innen- als auch im Außenraum stattfinden. Die Fähigkeit Austausch zuzulassen und Informationsfluss neu zu gestalten, findet sich stets im Vordergrund ihres Schaffens.