Bundeskanzleramt, Concordiaplatz 2, 1010 Wien

08.05.2017 14:30h



Vorstellung des Online-Informationsportals

am Montag, 8. Mai 2017, ab 14:30 Uhr



Mobilität von kulturellen Akteuren und Werken lautet ein Schwerpunkt des aktuellen Europäischen Kulturprogramms Creative Europe. Der notwendigen und selbstverständlichen Mobilität von Kunstschaffenden und Kreativen, die ihrer Arbeits- und Lebensrealität entspricht, stehen oft vielfältige bürokratische Hürden und ein großer Informationsbedarf entgegen.

Um detaillierte Informationen gebündelt online zur Verfügung zu stellen, wurde SMartatMobility vom SMartAt Team als Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt als neuartiges, digitales, kulturelles Informationssystem entwickelt.



SMartatMobility wendet sich an KünstlerInnen, Kreative und viele andere, die in Österreich leben und arbeiten und im Ausland tätig werden und/oder sich über die verschiedensten Themen und Fragen informieren wollen (outgoing) ebenso wie an all diejenigen, die von außerhalb nach Österreich kommen und hier tätig werden und/oder leben wollen (incoming).



Wir freuen uns, den Launch von SMartatMobility gemeinsam mit Ihnen/mit euch zu feiern!



Darüber hinaus laden wir Sie am 9. Mai, um 10 Uhr, zu einem Praxis Workshop mit dem Experten Dick Molenaar zum Thema Artist Taxation, Social Security and VAT ein. Dieser Workshop ist öffentlich zugänglich. Der Workshop findet in englischer Sprache statt.