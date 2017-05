"moi non-moi" or "carrying owls to athens"

Eröffnung: Samstag, 6. Mai 2017, 19:00 Uhr

mit Performance von Johann Neumeister, Rhythmus#23



Iri­ni Atha­nassa­kis, Stefanie Binder, Cä­ci­lia Brown, Tho­mas Feu­er­stein, An­dre­as Fo­ga­ra­si, Mar­cus Gei­ger, So­phie Gogl, Franz Graf, Mar­tin Gran­dits, Begi Gug­gen­heim, Ilse Hai­der, Ste­li­os Ka­ra­ma­no­lis, Vic­tor Liza­na, Ana­st­a­si­os Lo­go­the­tis, Mi­cha­el Lu­kas, Mar­ko Lu­lic, Con­stan­tin Lu­ser, Al­bert Mayr, Chris­toph Mei­er, Jo­hann Neu­meis­ter, Ka­the­ri­na Olsch­baur, Pa­nos Pa­pa­do­pou­los, Na­ta­sha Pa­pa­do­pou­lou, Pa­ras­tu, Rade Pe­t­ra­se­vic, Hans Werner Poschauko, Claudia Plank, Chris­ti­an Rosa, Corinne L. Rusch, Alex Rut­h­ner, Nino Sakandelidze, Hans Scha­bus, Toni Schma­le, Johannes Schweiger, Björn Seg­schnei­der, Nino Stelzl, So­fia Stevi, Ste­fa­nia Strou­za, Phil­ipp Ti­mischl, Jan­nis Va­re­las, Kers­tin von Ga­bain, As­trid Wag­ner, Franz West, Er­win Wurm



kuratiert von Amer Ab­bas and Ste­fan Bid­ner

Ausstellungsdauer: 6. Mai bis 2. Juni 2017





Die Ausstellung war vom 5. bis 26. April 2017 in Athen zu sehen. Nun sind die Arbeiten wieder zurück in Wien, bereichert mit Arbeiten von Athener Kunstschaffenden ist die Ausstellung in einer Neuinstallation im Büro Weltausstellung zu sehen.



Performances und Film-Screenings begleiten diese Ausstellung. Stay tuned.