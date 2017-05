designforum Wien / Q21

Subtext: Typedesign – stefan ellmer und johannes lang

Vorträge im designforum Wien, jeweils 19 Uhr



_dienstag, 09. mai

stefan ellmer und johannes lang: but one character to the font. capable of an unlimited variety of combinations — all pleasing and attractive.

ellmer stefan & johannes lang reflektieren & referieren über höhepünkte & eindrücke ihrer typographie-archivarischen vertiefungen, bei denen insekten, schrauben, sterne & gevierte digitalen nachguss finden (composing_stick.py).