Das Obszöne als politisches Performativ

Donnerstag, 11. Mai – Samstag, 13. Mai

Atelier



Das Obszöne steht im Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, es ist

von daher schon immer medial, theatral und politisch. Es hat eine hohe

affektive, oder, psychoanalytisch formuliert, triebhafte Komponente, die

ebenso sexueller wie aggressiver Natur sein kann. Doch ist diese

Komponente im Obszönen zugleich ausgestellt und verleugnet. Haben Medien

wie das Fernsehen und das Internet, die sich in einem schwer

bestimmbaren Zwischenraum zwischen Privatem und Öffentlichem angesiedelt

haben, die Dynamik des Obszönen intensiviert und vielleicht auch verändert?



Donnerstag, 11. Mai, 15.00 – 18.00

Grußwort: Harald Kosch, wissenschaftlicher Beirat DFH



15.30 Das Verhältnis zu sich (Scham, Wahrheit, Verleugnung, Genuss) ///

La relation aux soi (honte, vérité, dénégation, jouissance)



Die Szene des Obszönen. Schauplätze der (Nicht-)Überschreitung in den

performativen Künsten. Maren Butte

Lächelnde Gespenster. Das Prinzip der Fermate. Philipp Röding

Obszönität und Genuss.Mut zur Wahrheit und Alethurgie der

Bombe.Foucaults Kyniker, 2017. Sebastian Kirsch

Die Macht der Gefühle. Reflexionen zum Verhältnis von Gewalt und Affekt

in den Medien. Valentin Mertes



19:00 Empfang







Freitag, 12. Mai, 10.00 – 18.00

10.00 Theater und Spiel (Kitsch und Kunst) /// Théâtre et jeu (le kitsch

et l’art)



Obszöne Körper der französischen Pantomime im Fin de Siècle. Friederike

Ahrens

Provokation durch Perversion: Wiener Aktionismus im Widerstreit der

Werte. Christofer Schmidt und Johannes Bluth

Sissi: Détournement d’une icône. Solène Scherer

Obszönität und blanke Provokation als Essenzdes politischen und

gesellschaftlichen Ausdrucks in der zeitgenössischen Performance-Kunst.

Carina Kowaliuk

Zur Rolle des Obszönen bei Milo Rau. Johanna Seebrandt



13.00 Pause



15:00 Intimität und Öffentlichkeit (TV, Soziale Medien) /// Intimité /

espace public (TV, les médias sociales)



Scripted Reality und Erfahrung: Pervers und Unnötig, aber Geil. Jule Korte

Das Gesicht als Spielfeld des Obszönen. Daniel Rademacher

Violence et transgression chez „Die Antwoord“. Louise Ferron

Der Squick als Form. Über HowToBasic und YouTubes obszöne Ästhetik.

Bernhard Frena

MOTHERLESS.com or FATHERLESS? Technologien der Perversion (mit Deleuze

contre Zizek). Lisa Handel





Samstag, 13. Mai, 10.00 – 16.00

10.00 Abjektion und Selbst (Körper und Bild) /// Abjection et le soi

(Le corps et l’image)



Das Obszöne des Leichnams. Fiona Schrading

L’obscénité: L’imagination visuelle du corps malade. Diane de Wrangel

Obszönität des Bleibens in den Fotografien von Roger Ballen. Sarah Löhl

De l’escalade ordinaire à la pornogéographie –L’obscénité dans l‘oeuvre

de Werner Schwab. Karsten Forbrig

Qu’est-ce qui est beau? La présentation de la beauté dans le film

„Paradies: Liebe“ de Ulrich Seidl. Clémence Viaud



12.30 Pause



13:30 Die Ohn/Macht der Verleugnung /// La im/puissance de la dénégation



Was ist affektive Realität? Zur politischen Potentialität des

‚Obszönen‘. Stephan Trinkaus

Fracking Nature – Überlegungen zur obszönen Ästhetik des Kapitalozäns.

Maximilian Linsenmeier

Das Obszöne adressieren – Szenisches Durcharbeiten in Prozessen des

Übergangs. Silvia Bahl



15.30 Abschlussdiskussion