kunstraumarcade, Hauptstraße 79, 2340 Mödling

Fotocredits: Lorenz Estermann „Modell Taiga Loft_1“ 2014

Elisabeth Czihak, Lorenz Estermann, Maria Hanl, Daniela Pesendorfer



Vom Mai bis September 2017 werden in 4 Ausstellungen Arbeiten von 18 bildenden Künstlerinnen und Künstlern zum Thema „vermessen” im OÖ Kunstverein in Linz und im kunstraumarcade in Mödling gezeigt.



Der Mensch ist bestrebt, alles zu vermessen und so vermeintlich in den Griff zu bekommen. Hauptsächlich wird unter dem Begriff das Kartografieren von Raum verstanden, der Begriff findet sich aber überall, wo es um die Erfassung von Daten geht. Allerdings beinhaltet der Begriff auch das Scheitern, nämlich die Falsch-Aufnahme, wenn die menschliche Begrenztheit im Sich-Vermessen sichtbar wird. Die Ausstellung zeigt eine Reihe von Positionen, die sich mit dem Messen, aber auch mit dem Vermessen in unterschiedlichen Medien auseinandersetzen.

Elisabeth Czihak

Geboren 1966 in Tübingen/D, lebt und arbeitet in Wien; 1985-92 Studium an der Hochschule für Gestaltung in Linz und an der Hochschule der Künste in Berlin; 2000 Talentförderungspreis des Landes Oberösterreich; 2011 Anerkennung beim Europäischen Preis für Architekturfotografie, Frankfurt; Auslandsstipendien durch Bund und Land Salzburg in Paris, Warschau, Beijing, Krumau/CZ, Berlin.



Lorenz Estermann

Geboren 1968 in Linz/OÖ; 1988-1993 Studium an der Universität für Angewandte Kunst bei Prof. Ernst Caramelle in der Meisterklasse für Freie Grafik und Malerei, 1993 Diplom; lebt und arbeitet in Wien, Linz und Berlin. Preise u.a: 1997 1.Preis beim Bau-Holding AG, Talentförderungsprämie des Landes OÖ; 1999 Preis beim 26. Graphikwettbewerb; Sein Arbeitsschwerpunkt liegt zwischen Zeichnung, Fotografie und Installation/Skulptur.



Maria Hanl

Geboren 1969 in OÖ; Studium Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und an der Slade School of Fine Art, London. (Diplom 2000); Pädagogik, Sonder-und Heilpädagogik (Diplom 1995), u.a. : Artist in residence des Landes OÖ im Schiele Art Centrum, Cesky-Krumlov, 2015 Artist in residence im lecube, Rabat, Marokko



Daniela Pesendorfer

2007 Studium der Bildenden Kunst/Bildhauerei an der Kunstuniversität in Linz von 2001 bis 2007. Abschluß des Studiums mit der Diplomarbeit Erinnerungsbilder – Zwei Städte treffen aufeinander; 2006 Studium am National College of Art and Design in Dublin, Irland. 2011 Atelier des Landes Oberösterreich im Egon Schiele-Art-Centrum in Krumau (CZ).

Zur Ausstellungsserie „vermessen” erscheint ein Buch, herausgegeben vom kunstraumarcade in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren mit Literarischen Beiträgen von Wolfgang Bleier, Georg Bydlinski, Gudrun Büchler, Stephan Denkendorf, Leopold Federmair, Gerhard Jaschke, Barbara Kampas, Gertraud Klemm, Erika Kronabitter, Hanno Millesi, Christa Nebenführ, Barbara Neuwirth, Brigitte Sasshofer, Elisabeth Weissensteiner, und Magda Woitzuk, mit Kulturwissenschaftlichen Beiträgen von Ingrid Gaier und Ingrid Schwarz und Künstlerischen Beiträgen von Kirsten Borchert, Helga Cmelka, Elisabeth Czihak, Babsi Daum, Reinhold Egerth, Lorenz Estermann, Maria Hanl, Georg Lebzelter, Henriette Leinfellner, Larissa Leverenz, Elfriede Mejchar, Daniela Pesendorfer, Gerlinde Thuma, Flora Zimmeter.