zu Gast bei Georg Kargl PERMANENT

»UNFRAMED«



Schleifmühlgasse 17, 1040 Wien



Opening: Samstag, 06.05.2017, 11 – 17 Uhr

Ausstellung: 12.05. – 27.06.2017



Interieur by Peta & Waldi



In ihrer viertel Ausgabe verlässt die Ausstellung UNFRAMED sprichwörtlich ihren Rahmen der Galerie Raum mit Licht und findet ihr Gastspiel in den Räumlichkeiten von Georg Kargl PERMANENT. Gezeigt werden künstlerische Positionen, die im weitesten Sinne mit fotografischen Oberflächen arbeiten. Statt jedoch wie üblich auf Distanz gehalten zu werden, kommen BesucherInnen hier – über einen spielerischen Umgang mit dem Display – buchstäblich mit den Kunstwerken in Kontakt. Es handelt sich bei UNFRAMED also um nichts weniger als die Aufhebung der Dichotomie zwischen dem Kunstwerk auf der einen und dem Betrachter auf der anderen Seite. Man will hier dem Kunstwerk zu Leibe rücken, den Rahmen aufbrechen und zum Teil die traditionell verschriebene Distanz überwinden.



Beteiligte KünsterInnen:

Iris Andraschek, Sarah Bogner, Georgia Creimer, Jonas Feferle, Karin Fisslthaler, Käthe Hager von Stroble, Bernhard Hosa, Ernst Koslitsch, Claudia Larcher, Hubert Lobnig, Olena Newkryta, Klaus Pamminger, Roman Pfeffer, Abigail Reynolds, Gabriele Rothemann, Andrea van der Straeten, Rini Tandon