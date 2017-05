Galerientage Graz 2017 - Sonntag

07.05.2017 11:00h



Ein Rundgang zur zeitgenössischen Bildenden Kunst



29 Galerien und Institutionen präsentieren sich in einem dreitägigen Ausstellungsparcours.



Zusätzlich zu zahlreichen Eröffnungen und Programmpunkten wie: Performances, Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, Führungen, Brunches, Konzerten, Buchpräsentationen und und und.. gibt es ein umfangreiches Vermittlungsprogramm mit internationalen KunstexpertInnen.





PROGRAMM Sonntag



Rundgänge



DOMINIKUS MÜLLER So. 07.05.2017, 11.00

11:00 TREFFPUNKT: ESC MEDIEN KUNST LABOR, Bürgergasse 5, Palais Trauttmansdorff



LORENZ "eSeL" SEIDLER So. 07.05.2017, 14.00

14:00 TREFFPUNKT: < ROTOR >, Volksgartenstraße 6a







10.30 < ROTOR >



Productive Wild Archive < rotor > 1999 (1994) – 2006

Für sein Projekt >parallelinfo< direktnachrichten aus usa:russland reiste Bernhard Wolf in den Jahren 2000 bzw. 2001 nach Russland und in die USA. Eine zentrale Rolle spielte hierbei die Internet-Plattform parallelinfo.mur.at,

die Reiseberichte zur Landeskultur und deren rasche Übermittlung zum Inhalt hatte.

Künstlergespräch & Brunch mit Bernhard Wolf





11:00–13:00 INSTITUT FÜR KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM STEIERMARK



Licht 2017

Kollektiv Attisufix: Melatonin Carillon_Exercise #1

Treffpunkt: Joanneumsviertel

Performance





11.30 REINISCH CONTEMPORARY



Extra 'O'

Führung





12.00 WERKSTADT GRAZ



Ida-Marie Corell

Kleiderwerk

Lecture Performance





13.00 MUSEUM DER WAHRNEHMUNG



Günter Walter

Parallelen

Führung





14.00 NEUE GALERIE GRAZ UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM



Kampf und Leidenschaft. Japanische Farbholzschnitte

Führung mit Peter Peer





15.00 CAMERA AUSTRIA



Hans Hansen

Atelier

Künstlergespräch mit Hans Hansen





15.30 KUNSTHAUS GRAZ UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM



"tief Luft holen und Luft anhalten"

Führung zur Ausstellung von Erwin Wurm mit Christof Elpons

Treffpunkt: Kunsthaus Graz, Foyer. Kosten: 2,50 € (exkl. Eintritt)





16.00 GALERIE CENTRUM



Birgit Winkler

"Rot wie die Hoffnung"

Lesung





19.30 KUNSTGARTEN



Filmvorführung

Ein prominent besetzter Film über den Erzberg. Regie: Willi Hengstler

Künstlergespräch mit Willi Hengstler





(*) Alle Ausstellungsorte sind von 11.00 bis 17.00 geöffnet außer Camera Austria, Kunsthaus Graz und Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum von 10.00 bis 17.00 und kunstGarten von 14.00 bis 22.00. Freier Eintritt bei allen teilnehmenden Galerien und Institutionen außer Camera Austria, Kunsthaus Graz und Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum 9 € regulär, 7 € SeniorInnen, 3 € Studierende, Kunstauskunft (kostenfrei).