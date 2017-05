Galerientage Graz 2017 - Samstag

06.05.2017 11:00h



Ein Rundgang zur zeitgenössischen Bildenden Kunst



29 Galerien und Institutionen präsentieren sich in einem dreitägigen Ausstellungsparcours.



Zusätzlich zu zahlreichen Eröffnungen und Programmpunkten wie: Performances, Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, Führungen, Brunches, Konzerten, Buchpräsentationen und und und.. gibt es ein umfangreiches Vermittlungsprogramm mit internationalen KunstexpertInnen.





PROGRAMM Samstag



Rundgänge



GABRIELE SPINDLER Sa. 06.05.2017, 11.00

11:00 TREFFPUNKT NEUE GALERIE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM, Joanneumsviertel



SABINE FLACH Sa. 06.05.2017, 15.00

15:00 TREFFPUNKT: GRAZER KUNSTVEREIN, Burggasse 4, Palais Trauttmansdorff





10.00 KÜNSTLERHAUS, HALLE FÜR KUNST & MEDIEN

Heribert Friedl

Als ich den Finger aus dem gefiederten Po zog, hat es wahnsinnig angenehm nach frischem Lehm gerochen.

Eröffnung





11.15 KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN

VULGATA. 77 Zugriffe auf die Bibel

Führung mit Antonia Veitschegger





12.30 GALERIE SCHAFSCHETZY

Maria Temnitschka

Lost in thought

Eröffnung





13.00 ATELIER JUNGWIRTH

Nikolaus Walter

Steiles Erbe. Das Große Walsertal

Führung





13.30 AKADEMIE GRAZ

Ryts Monet

Grinder

Führung mit Astrid Kury





13.30 KUNSTGARTEN

Ich & Du oder Sinnlichkeit & Sinn

Eröffnung mit Iris Kasper

Begrüßung: Kulturstadtrat Günter Riegler





14.00 KUNSTGARTEN

Bansuri – Indische Klassik

Rina Chandra & Haider Khan

Eintrittsspende erbeten!

Konzert





14.00 MUSEUM DER WAHRNEHMUNG

Günter Walter

Parallelen

Führung mit Günter Walter





14.30 THE SMALLEST GALLERY

Raum-BetrachterInnen

Lorenz Friedrich mit Marlene Lübke-Ahrens & Wolfgang Novotny

Eröffnung mit den KünstlerInnen





15.00 ARTEPARI GALERIE FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Anna-Maria Bogner, Constantin Luser

"1 - 2 - 3" Anna-Maria Bogner - Constantin Luser

Führung mit Katia Huemer, Kunsthaus Graz





15.00–17.00 INSTITUT FÜR KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM STEIERMARK

Licht 2017

Kollektiv Attisufix: Melatonin Carillon_Exercise #1

Treffpunkt: Joanneumsviertel

Performance





15.30 KUNSTGARTEN

Ich & Du oder Sinnlichkeit & Sinn

KünstlerInnengespräch





15.30–19.00 KUNSTHAUS GRAZ UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM

Taumel. Navigieren im Unbekannten

Graz Guerillawalks: Oliver Hangl feat. Barbis Ruder

Oliver Hangl inszeniert zwei geführte Kopfhörer-Touren, mit denen Interessierte durch (halb)öffentliche und vielleicht auch private Räume in Graz navigiert werden.

Anmeldung +43.316.8017-9200

kunsthausgraz@museum-joanneum.at (max. 25 Personen), Kosten: 10€

Treffpunkt: Kunsthaus Graz, Eingang Lendkai

Performativer Spaziergang





16.00 ESC MEDIEN KUNST LABOR

Mikel Arce

SILENCIOS ENTRE VIBRACIONES: *.WAV SILENCES BETWEEN VIBRATIONS: *.WAV

KünstlerInnengespräch Reni Hofmüller mit Mikel Arce





17.00 WERKSTADT GRAZ / GRAZ KUNST / GALERIE GRAZY

Astrid Esslinger

Transit

KünstlerInnengespräch





19.00 FORUM STADTPARK

Miklós / Schellander / Krispel – Trio

Konzert in der Ausstellung

Migrationen der Angst





20.00 INSTITUT FÜR KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM STEIERMARK

Licht 2017

Treffpunkt: Eingang Franziskanerkirche, Neutorgasse 5

Führung mit Bettina Landl





(*) Alle Ausstellungsorte sind von 11.00 bis 19.00 geöffnet außer Camera Austria, Kunsthaus Graz und Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum von 10.00 bis 17.00. Freier Eintritt bei allen teilnehmenden Galerien und Institutionen außer Camera Austria, Kunsthaus Graz und Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum 9 € regulär, 7 € SeniorInnen, 3 € Studierende.