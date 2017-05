Galerientage Graz 2017

05.05.2017 15:00h



Ein Rundgang zur zeitgenössischen Bildenden Kunst



29 Galerien und Institutionen präsentieren sich in einem dreitägigen Ausstellungsparcours.



Zusätzlich zu zahlreichen Eröffnungen und Programmpunkten wie: Performances, Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, Führungen, Brunches, Konzerten, Buchpräsentationen und und und.. gibt es ein umfangreiches Vermittlungsprogramm mit internationalen KunstexpertInnen.



Rundgänge



GABRIELE SPINDLER Sa. 06.05.2017, 11.00

SABINE FLACH Sa. 06.05.2017, 15.00

DOMINIKUS MÜLLER So. 07.05.2017, 11.00

LORENZ "eSeL" SEIDLER So. 07.05.2017, 14.00



Zum Freitag Nacht Programm bieten wir kostenlos einen Shuttlebus von Wien nach Graz und wieder zurück an.

Abfahrt Wien: 15.00, Haltestelle Oper, Bus 59a (Ankunft Graz: Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Burgring 2, Graz)

Abfahrt Graz: 23.30, Kunsthaus Graz, Lendkai 1 (Ankunft Wien: Oper)



Reservierungen bitte unter: info(at)galerientage-graz.at





PROGRAMM FREITAG:



16.00 GRAZER KUNSTVEREIN



Lesungen

Von der Notwendigkeit der Kunst The Necessity of Art

Während der Galerientage präsentiert der Grazer Kunstverein, einige Schriftstücke von Ernst Fischers Werk. Wir sammeln auch Rezepte für Fink's, unsere Bibliothek der Geschmäcker.





16.30 ESC MEDIEN KUNST LABOR



Eröffnung

Mikel Arce

SILENCIOS ENTRE VIBRACIONES: *.WAV SILENCES BETWEEN VIBRATIONS: *.WAV





16.30–20.00 KUNSTHAUS GRAZ



Performativer Spaziergang

Taumel. Navigieren im Unbekannten

Graz Guerillawalks: Oliver Hangl feat. Barbis Ruder

Oliver Hangl inszeniert zwei geführte Kopfhörer-Touren, mit denen Interessierte durch (halb)öffentliche und vielleicht auch private Räume in Graz navigiert werden.

Anmeldung: +43.316.8017-9200

kunsthausgraz@museum-joanneum.at (max. 25 Personen), Kosten: 10 €

Treffpunkt: Kunsthaus Graz, Eingang Lendkai





17.00 GALERIE KUNST & HANDEL

Eröffnung

mit Günter Brus, Roberto Kusterle, Branko Lenart, Burgis Paier, Josef Wurm

Dialogfeld Mensch – Auflösung und Metamorphose, der Blick des Fremden ins innere Fremde





17.30 ARTEPARI



Eröffnung

Anna-Maria Bogner, Constantin Luser

"1 - 2 - 3" Anna-Maria Bogner - Constantin Luser





17.30 ARTELIER CONTEMPORARY



Zur Ausstellung

Carina Hutter

Markus Huemer, Erwin Wurm

Land der Berge





18.00 GALERIE ZIMMERMANN KRATOCHWILL



Eröffnung

RESANITA

Plants & Politics





18.30 KUNSTHALLE GRAZ



KünstlerInnengespräch

Lukas Pusch

Koran und Banane Qur'an and Bananas

Hommage à Michel Houellebecq







ERÖFFNUNG der Galerientage 2017



19.00 Eröffnung MUSEUM DER WAHRNEHMUNG Friedrichgasse 41

mit Kulturstadtrat Günter Riegler





Eröffnung MUSEUM DER WAHRNEHMUNG mit Theres Rohde, Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt Günter Walter Parallelen





19.30 KUNSTGARTEN



Filmvorführung

Ciné privé

Über das Leben in den Moskauer Vorstädten. Regie: Valeria Gar Germania





19.30 GALERIE CENTRUM



Eröffnung

mit Astrid Kury, Akademie Graz

Saman Ahmed Kareem, Sazgar Salih

Fremdsein macht aus der Fremde Heimat





20.00 RHIZOM



Eröffnung

Catrin Bolt

Kapitalistischer Imperativ





20.30 WERKSTADT GRAZ / GRAZ KUNST / GALERIE GRAZY



Eröffnung

Astrid Esslinger

Transit





21.30 ESC MEDIEN KUNST LABOR



Artist's Meeting

mit Mikel Arce

SILENCIOS ENTRE VIBRACIONES: *.WAV SILENCES BETWEEN VIBRATIONS: *.WAV