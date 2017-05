Eröffnung downtownQ21

Fotocredits: Say Say Say, Inc.

Curated Media für #Q21vienna



Eröffnung

Schauräume Q21

Eintritt frei



Eine Kulturinstitution lebt vom vielfältigen Austausch. Täglich hinterlassen BesucherInnen und MitarbeiterInnen daraus resultierende Beiträge in Sozialen Medien. In Kooperation mit Downtown Vienna wird eine Auswahl dieser Eindrücke on-screen präsentiert und somit leicht zugänglich gemacht. Es entsteht ein neues, unverwechselbares Bild des Q21, das sich aus vielen individuellen Perspektiven zusammen fügt. Das Projekt versteht sich als unaufdringliche Einladung an der Gestaltung teilzuhaben.



Tag your content with #q21vienna!