Vor dem Stadtsaal Mistelbach, Franz Josef-Straße 43, 2130 Mistelbach

Matthias Mollner - Das Glashaus

13.05.2017 14:00h



Fotocredits: Matthias Mollner / bildrecht, Wien, 2017

Ein Ausstellungs-, Performance- und Filmprojekt im öffentlichen Raum.

Im Rahmen des Viertelfestival Niederösterreich, Weinviertel 2017



Sa 13. Mai, 14 Uhr

Eröffnung der Ausstellung vor dem Stadtsaal

24-stündige Liveperformance im GLASHAUS - Matthias Mollner und Negin Rezaie



Sa 17. Juni, 18 Uhr

Filmpremiere und Podiumsdiskussion im Stadtsaal



Dauer der Ausstellung: Sa 13. Mai bis So 6. August



In Matthias Mollners multimedialem Kunstprojekt verdichten sich Gegenwartsmetamorphosen in einem transparenten Haus, einer begehbaren Skulptur im Stadtraum von Mistelbach. Die großen Prozesse des Klimawandels, der Globalisierung und der daraus resultierenden Flucht- und Migrationsbewegungen beeinflussen die Leben der Einzelnen in immer größerem Maße. Die hohe Geschwindigkeit und Komplexität dieser Ereignisse steht vielfach diametral zu den persönlichen Lebenskonzepten. Der Künstler arbeitet an den Reibungsflächen dieser Phänomene und entwickelt daraus einen visuellen Raum, der aus dem Zustand des Kontrollverlusts seine eigene entschleunigte Metamorphose generiert. Das Glashaus bildet eine Transformation in der Transformation der Gegenwart.



Weitere Infos auf

www.mollner.blogspot.com