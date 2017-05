Stadt in Bewegung - Zum Abschied eines Logistik Areals

Trotz seiner illustren Geschichte, seiner beträchtlichen Größe und seiner Nähe zur Innenstadt ist das Areal des Nordwestbahnhofs den Wiener_innen weitgehend unbekannt, insbesondere seit es nach dem zweiten Weltkrieg zu einem modernen multimodalen Güterumschlagplatz umgestaltet wurde. Bevor das Areal nun in naher Zukunft einem neuen Wohnquartier weichen wird müssen, spannen Arbeiten von Künstler_innen einen Parcours durch dessen unterschiedliche Zonen auf und verweisen dabei auf verschiedene Aspekte der Nutzungs- und Zwischennutzungs-Geschichte des ehemaligen Bahnhofs sowie auf die Veränderungen der Arbeitswelt der an diesem Logistik-Knoten tätigen Akteure. Die Arbeiten verstehen wir nicht nur als Endprodukte der künstlerischen Recherchen, sondern vor allem als Mittel der Kommunikation, um über die Begegnungen auch zusätzliche Expertisen und Erfahrungsberichte zur Geschichte und Zukunft des Ortes zu sammeln.



mit Beiträgen von

Katrin Hornek und Johanna Tinzl, Martin Kaltwasser, Helmut und Johanna Kandl, Zara Pfeifer, Gabriele Sturm, Ina Weber, Michael Hieslmair und Michael Zinganel





Freitag, 05.05. ab 16:00

Eröffnung der künstlerischen Interventionen am Areal

mit Parcours, Ausstellung im Projektraum und Grillfest



16 Uhr Begrüßung

Martina Taig, Geschäftsführerin KÖR GmbH

Michael Hieslmair und Michael Zinganel, Projektinitiatoren Tracing Spaces

Hannes Derfler, Bezirksvorsteher 20. Bezirk

Ursula Lichtenegger, Bezirksvorsteherin 2. Bezirk



17 Uhr Rundgang

zu den künstlerischen Interventionen

sowie zur Geschichte und Zukunft des Areals





Tracing Spaces Projektraum Nordwestbahnhof, Taborstraße 95, Ladestraße 1, A-1200 Wien

Eingang: Quehenberger Logistics GmbH

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 2 und 5,

Haltestelle Am Tabor



Ein Projekt von Tracing Spaces und KÖR Wien