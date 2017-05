Karlstag 2017

06.05.2017 10:00h



AM 6. MAI IST KARLSTAG!

Das große Kunstplatz Karlsplatz-Fest bringt viele Specials der Kunst- und Kulturhäuser, die legendäre 7stündige Karlsplatz-MegaTour, das kultige Stadtabenteuer von Nesterval & ab 19h spielen der Fuzzman und Ernst Molden mit dem Frauenorchester beim Fest am Teich. EINTRITT FREI





FEST AM TEICH ab 19 Uhr



19.00 Nesterval

Where the xxxx is Alice?

Grande Finale des Stadtabenteuers mit Auflösung und Preisverleihung



19.30 LIVE! Fuzzman

Er reitet ein am Kunstplatz Karlsplatz und öffnet für uns seinen Sack voll Lieder. Der Fuzzman – ein Alleinunterhalter extra ordinaire!



20.30 LIVE! Ernst Molden & Das Frauenorchester

Wiens Dr. John beehrt die Resselpark-Swamplands gemeinsam mit dieser brillianten Bandformation: Sibylle Kefer an Gitarre und Querflöte, Marlene Lacherstorfer am Bass und Maria Petrova am Schlagwerk.





KUNSTPLATZ KARLSPLATZ MEGATOUR 12.30-19.30 Uhr



Karl Bruckschwaiger führt in einer 7-stündigen Mega-Tour Interessierte quer über den Karlsplatz und hinein in die Kunsthäuser. Das Zusteigen ist jederzeit möglich.



12.30 Technische Universität Wien

13.00 Karlskirche

13.45 Wien Museum

14.30 Musikverein



15.00 Pause



16.00 Künstlerhaus | Stadtkino | brut

16.45 Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste

17.30 Secession

18.00 Kunsthalle Wien Karlsplatz | Karlsgarten | Skulpturenplatz

19.00 Wien Kanal „3. Mann Tour“





HÄUSER SPECIALS ab 10 Uhr



WIEN MUSEUM



„Brennen für den Glauben. Wien nach Luther“ Zahlreiche Exponate erinnern zum 500-Jahr-Jubiläum daran, dass selbst Wien für einige Jahrzehnte eine mehrheitlich protestantische Stadt wurde. Die gedruckten Thesen Luthers (1517), das Augsburger Bekenntnis (1530) und der Augsburger Religionsfrieden (1555) richten zudem den Blick über Wien hinaus.

Wie können wir Wien als Ganzes fassen? In der Ausstellung „Wien von oben. Die Stadt auf einen Blick“ werden Pläne, Modelle, sowie künstlerische Zugänge gezeigt.

MEGATOUR 13.45 Uhr

OPEN HOUSE 10-18 Uhr

KUNSTHALLE WIEN KARLSPLATZ



„Camille Henrot. If Wishes Were Horses“ Camille Henrot wurde 2013 mit dem Silbernen Löwen der Venedig Biennale als beste Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet. Die Kunsthalle Wien Karlsplatz zeigt ihre erste Solo-Show in Österreich. In der für sie charakteristischen Bildsprache thematisiert Henrot in Skulpturen, einer Installation und einem Film insbesondere binäre Machtstrukturen, wie sie sich im Sadomasochismus, in Ritualen und in Bezug auf Autorität und Kontrolle finden.

MEGATOUR 18 Uhr

OPEN HOUSE 10-18 Uhr

GEMÄLDEGALERIE DER AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN



Mit dem phantastischen Weltgerichtsaltar von Hieronymus Bosch sowie Hauptwerken von Cranach, Tizian, Rubens, Rembrandt, Maulbertsch oder Füg erzählt die Gemäldegalerie am Schillerplatz zu Wiens großen Altmeistersammlungen.

Die Sonderausstellung „Natura Morta – Photographien von Oliver Mark in Korrespondenz zu Stilleben-Gemälden der Sammlung“ widmet sich der Frage nach dem Umgang des Menschen mit Natur und Umwelt sowie der Ästhetik und Schönheit des Todes.

MEGATOUR 16.45 Uhr

OPEN HOUSE 10-18 Uhr

SECESSION



Der französische Künstler Jean-Luc Moulène stellt die Konstruktion eines Raumknotens in den Mittelpunkt seiner Ausstellung „The Secession Knot (5.1)“.

Zudem präsentiert die Secession filmische Arbeiten von Rosa Barba und abstrakte Malerei von Anoka Faruqee. Außerdem zu sehen: Gustav Klimts „Beethovenfries“.

MEGATOUR 17.30 Uhr

Kuratorinnenführung zur Jean-Luc Moulène 13 Uhr

FREIER EINTRITT nur mit Karlstag-Folder 10-18 Uhr

KÜNSTLERHAUS



11.00–17.00 Uhr Kinder-Special: Karlsplatzreporter unterwegs! Am Kunstplatz Karlsplatz ist immer etwas los: heute wie damals. Was hat sich verändert? Was tut sich heute? Darüber berichten die jungen TeilnehmerInnen exklusiv mit viel Fantasie und Kreativität für ihre eigene Kunstzeitung! 6–13 Jahre. „Chefredaktion“ am Spielplatz beim Basketballkäfig

Achtung! Das Künstlerhaus am Karlsplatz wird bis Herbst 2018 renoviert. Die Ausstellung „Das bessere Leben“ findet daher im Künstlerhaus 1050, Stolberggasse 26 statt.

MEGATOUR 16 Uhr

FREIER EINTRITT nur mit Karlstag-Folder 10-18 Uhr

BRUT



Die Produktions- und Spielstätte für performative Künste in Wien gehört zu den renommiertesten Häusern der freien Performance-, Tanz und Theaterszene im deutschsprachigen Raum. An der Spielstätte im Künstlerhaus am Karlsplatz und an wechselnden temporären Spielorten in und um Wien wird experimentelle darstellende Kunst aus Österreich und der Welt produziert und präsentiert.

MEGATOUR 16 Uhr

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN



Technik für Menschen: Die 1815 gegründete Technische Universität Wien ist Österreichs größte Forschungs- und Bildungsinstitution im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Die Forschungsuniversität von internationalem Rang versteht sich auch als kulturschaffende und -interessierte Institution, welche zahlreichen Kulturaktivitäten ganzjährig offen steht.

MEGATOUR 12.30 Uhr

KARLSKIRCHE



Der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaute Sakralbau zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen von Wien und ist das letzte große Werk des barocken Stararchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Im Inneren bietet die Karlskirche ungeahnte Impressionen, wie den prächtigen Hochaltar oder die 1.250 m² umfassenden Kuppelfresken von Johannes Michael Rottmayr.

MEGATOUR 13 Uhr

MUSIKVEREIN



Nicht zuletzt durch die Austragung des Neujahrskonzerts zählt der Musikverein zu den bekanntesten und traditionsreichsten Konzerthäusern weltweit. Neben fünf weiteren Sälen befindet sich in diesem von Theophil Hansen nach Vorbildern der griechischen Antike geplanten Bau der berühmte Goldene Musikvereinssaal, einer der schönsten und akustisch besten Säle der Welt.

MEGATOUR 14.30 Uhr





3. MANN TOUR



Die Verfolgungsjagd des Orson Welles alias Harry Lime im Film „Der Dritte Mann“ wurde weltberühmt und mit ihr die Wiener Kanalisation. Heute verbindet die Wiener Kanalisation technologische Innovationen mit großer Geschichte. Interessierte können einen Blick in diese mystifizierte Stadt unter der Stadt werfen und Neues und Altes aus der Unterwelt erfahren.

MEGATOUR 19 Uhr







NESTERVAL 14-19.30 Uhr



Where the xxxx is Alice? - Ein performatives Abenteuer zum Mitspielen



Where the xxx is Alice? Damit beginnt das Abenteuer der TeilnehmerInnen durch Alices Welt und die am Karlsplatz angesiedelten Kunst- und Kulturhäuser. Das Wunderland mitten in Wien! Vielleicht wird man von den Spielkarten der Herzkönigin gejagt und bekommt in der nächsten Minute Tee bei Hutmacher, Märzhase und Haselmaus. Das Weiße Kaninchen wird einem aber schon klar machen, dass es weiter geht, sonst kommt man noch ZU SPÄT!



14.00–16.00 Check-In beim Otto-Wagner Pavillon am Karlsplatz



19.00 Preisverleihung auf der Bühne am Teich



Tickets € 12

Ticketreservierungen via info@nesterval.at

Limitiertes Ticketkontingent beim Otto-Wagner Pavillon an der Tageskassa



Nesterval verbindet Elemente des immersiven Theaters mit klassischen Spielmethoden und neben den PerformerInnen, Drag Artists, DarstellerInnen und StatistInnen wird das Publikum selbst zu handlungstragenden MitspielerInnen des Stücks.