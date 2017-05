Faszination Paris. Egon Schiele zwischen Rimbaud und Apachentanz

Vortrag

Egon Schiele



von Dr. Eva Werth (Paris)



Teilnahme im regulären Eintrittspreis inkludiert. Keine Anmeldung erforderlich.



Die in Paris lehrende deutsche Literaturwissenschaftlerin Eva Werth, die 2006 über die gegenseitige Beziehung von Schieles bildnerischem und dichterischem Schaffen dissertiert hatte, zeichnet ein lebendiges Bild eines bisher kaum bekannten Aspekts in Schieles Leben: seiner Begeisterung für den Kunstkosmos Paris, für die französische Dichtung, aber auch für die zu seiner Zeit populären, wilden Modetänze - und seinem Wunsch, sich für eine Weile in Paris niederzulassen. Ein Vorhaben, das der Ausbruch des Weltkrieges 1914 verhinderte.