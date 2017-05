Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Counterpoints - Kunst im Park 2017

Eröffnung

Temporäre Projekte im Schlosspark Grafenegg



von Simon Faithfull, Franz Kapfer, Elisabeth Penker



Sonntag, 14. Mai 2017, 14.00 Uhr



Es sprechen:

Paul Gessl, Geschäftsführer Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H.

Cornelia Offergeld, Kuratorin

Barbara Schwarz, Ländesrätin

in Vertretung von Landeshauptfrau

Johanna Mikl-Leitner



Musik: Wladigeroff Brothers & Friends



THE ART ECHO Ein performativer Rundgang mit Antonia Prochaska, Künstlerin



Der etwa dreißig Hektar große Schlosspark Grafenegg beherbergt eine beeindruckende Pflanzensammlung, angelegt im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Parallel zu einem erlesenen Musikprogramm wurden in den letzten zehn Jahren neun Künstlerinnen und Künstler eingeladen, permanente Skulpturen für den Park zu konzipieren. 2017 bekommt diese Kultur- und Kunstlandschaft temporäre Gesellschaft, die Kontrapunkte zum Schloss, dem Park und der Musik setzen.



Shuttlebus ab 15 TeilnehmerInnen nach Grafenegg, ab Wien zwischen Universität und Rathauspark. Abfahrt: 12.30 Uhr, Rückfahrt: ca. 17.00 Uhr.

Um Anmeldung bis 11. Mai 2017 wird gebeten unter

+43 (0) 2742 9005 16273. Unkostenbeitrag 5 EUR.