Kunst & Kino: Coco Chanel

Begleitend zur aktuellen Ausstellung "Vulgär? Fashion Redefined" im Winterpalais wird im Blickle Kino von März bis Juni eine dreiteilige Filmreihe des Belvedere gezeigt:



Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft, Anne Fontaine, FR 2009, 111



Demokratisierung von Eleganz und New Look – mit diesen Trends revolutionierten erst Coco Chanel und dann Christian Dior die Modewelt. Ihr Einfluss auf die Haute Couture ist bis heute überall präsent. Die Filmreihe stellt Leben und Werk zweier Legenden in den Mittelpunkt und wirft auch einen ironischen Blick auf die Schattenseiten der Modeindustrie.