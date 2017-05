Jan Arnold Gallery

Rudi Cotroneo - 32°C auf Lampedusa

"Resultierend aus einem großen Geschichtsinteresse und aus Besorgnis über den Weg der Welt in der Neuzeit entwickelt Rudi Cotroneo in seinen Bildern eine Sehnsucht nach Ruhe in dieser von Unruhe gequälten, dynamischen Welt, deren Dynamik in vielen Dingen bereits sehr zu hinterfragen ist.

Malereien und Collagen zeigen vom Meer umgebene Inseln des Faßbaren und schaffen Ruhepole. Ein mächtiges zentrales Gebirgsmassiv, der Natur entnommen, als solide Basis umgeben von einer Klischeehaften Alm mit Dorf und einem See, gefüllt mit dem Quell allen Lebens, unserem Wasser.

Die Szenerien geleiten den Betrachter zu den wesentlichen Dingen des Lebens und erweitert dadurch sein Verständnis für Natur und organisches Leben. Rudi Cotroneo spannt durch seinen eigenen Lebensweg vom Strand in Kalabrien bis zu den Bergen unserer Alpen einen malerischen Bogen der erhaltenswertesten Dinge unserer Erde, die es zu hegen und zu pflegen gilt in der Hoffnung sie noch lange mit dem wachsenden Verständnis aller Menschen zu bewahren.

Der Titel der Ausstellung wird so augenscheinlich und deutet auf die im Raum schwebende Insel, unsere Erde."



(Wolfgang Stark, Galerist)