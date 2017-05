TransArts: Dorothee Golz

Diagnose: Multiple Künstlerpersönlichkeit



Dorothee Golz stellt ihre unterschiedlichen Werkgruppen und Arbeitsstränge vor: ‚Digitale Gemäldeʻ, Skulpturen, Installationen, benutzbare Objekte, Fotografie und Zeichnungen.

Dabei beleuchtet sie ihre Vorgehensweise, sowie den gemeinsamen Nenner trotz unterschiedlicher formaler Ausprägungen und redet darüber, was es für sie bedeutet ‚Künstlerinʻ zu sein.



Dorothee Golz, geboren 1960 in Mülheim an der Ruhr, lebt und arbeitet in Wien.

1981-1986 Studium an der Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg

1982-1985 Studium der Kunstgeschichte und Ethnologie an der Universität von Freiburg



seit 1985 Beteiligung an Gruppenausstellungen

1987" erste Einzelausstellung in der Städtischen Galerie im Schloss Oberhausen, Oberhausen

1989" Förderpreis Junge Kunst im Ruhrgebiet, Städtisches Museum, Gladbeck

1991" Preis der Stadt Budapest, Kleinplastik-Triennale, Budapest

1996" Einzelausstellung in der Wiener Secession

1997" Teilnahme an der documenta X, Kassel

1999" Ruhrpreis und Rheinischer Kulturpreis; Teilnahme an der Skulptur-Biennale Münsterland, Münster

2009" Echigo-Tsumari Art-Triennale, Tokio; Auftrag für das Memorial für die Opfer der NS-Medizinverbrechen auf dem heutigen Campus des IST Austria in Gugging

2013" Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst

2014" Teilnahme an der Ausstellung „Tatort Paderborn“, 10 Skulpturenprojekte im öffentl. Raum, Paderborn

2015" Auftrag für Altar, Ambo und Sedes für die Pfarrkirche Wartberg ob der Aist

2016" Sondermarke ‚Dorothee Golzʻ aus der Briefmarkenserie "Fotokunst Österreich", Österr. Post

2017" „Hohlwelten“, MQ ART BOX, Museumsquartier, Wien" "

„Luther und die Avantgarde“, Gefängnis Wittenberg, Wittenberg

„VULGATA“. 77 Zugriffe auf die Bibel; Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz"

" "Art in Art", MOCAK - Museum of Contemporary Art, Kraków

„Best of Ruhrgebiet - Top 20 Part III“, Galerie Frank Schlag, Essen

„Cranach. Meister - Marke – Moderne“, Museum Kunstpalst, Düsseldorf

“Women & Photography” – From XXth Century to Now; St. Francesco Church, Udine

„Desperate Housewives? Künstlerinnen räumen auf“; Staatliches Industriemuseum Augsburg

„An der Oberfläche_On Surface“; Wilhelm-Lehmbruckmuseum,



www.dorothee-golz.com



