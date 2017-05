Abteilung Digitale Kunst, Sterngasse 13, 1010 Wien

Artist Talk - Digitale Kunst: Günter Seyfried

04.05.2017 14:00h



Fotocredits: Return to Dilmun, 2017

Polycinease



Günter Seyfried spricht über seine künstlerischen Arbeiten.

Er verbindet in seinen Projekten künstlerische und wissenschaftliche Forschung (Feldforschung, künstlerische Forschung, Ausstellungen, Publikationen) und entwickelte als freischaffender Künstler eine Reihe interdisziplinärer Projekte im Schnittfeld von Biologie und Kunst.



Kurzbio: Günter Seyfried arbeitet und lebt als Medienkünstler in Wien, studierte Medizin und Psychologie an der Universität Wien und Digitale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien (Diplom 2008), war über mehrere Jahre als Lektor an der Universität für angewandte Kunst tätig und unterrichtet derzeit an der New Design University in St. Pölten.



http://polycinease.com/

http://pavillon35.polycinease.com