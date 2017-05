Via Garibaldi Fondamenta San Gioachin 490a, 30125 Venedig

art on prescription - Kunst auf Rezept - KünstlerInnen stellen Rezepte aus

13.05.2017 19:00h



art on prescription - Kunst auf Rezept – KünstlerInnen stellen Rezepte aus



opening 13may7pm: For this project, artists were asked to use a medical prescription format as an interface for their art. Thus, instead of medication, art is “prescribed”. Art on prescription is an ongoing and open participatory project. So far over one hundred artists have been taken part in this project.Der Ausstellungstitel ist ein Wortspiel, das sowohl den Begriff der Kunstausstellung enthält, als auch das Ausstellen von Rezepten – welches normalerweise Ärztinnen und Ärzten vorbehalten ist. Mit einem Rezept kommt man in eine Apotheke und erhält dafür ein Medikament.

KünstlerInnen wurden gebeten ein im medizinischen Kontext übliches Rezeptformular als interface für ihre Kunst zu verwenden.

Kunst auf Rezept ist ongoing und versteht sich als partizipatives Projekt.

Bis jetzt nehmen über 100 KünstlerInnen verschiedener Länder und Generationen an diesem Projekt teil.

„Verschrieben“ wird hier also Kunst statt Medikamentierung.

Die Einnahmen aus den Verkäufen der Multiples sollen in die Finanzierung eines offenen Labor für Kunst fließen, das von den beiden Kunstschaffenden Elisabeth Schafzahl und Philipp Wegan im Rahmen ihrer Initiative precarium kunstverortung geleitet wird.