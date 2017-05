Kunsthalle Wien Museumsquartier

Finissage Mehr als nur Worte [Über das Poetische]

So 7/5 2017

14:30 – 16 Uhr: Musik ist Sprache. Aber wie spricht Musik?

Als performatives Experiment präsentieren Studierende des Lehrgangs für Master of Arts Education (MUK) die Auseinandersetzung mit der Abstraktion der Sprache.



16 Uhr: Das Poetische – viel mehr als sprachlicher Überschuss. Themenführung mit Michael Simku



17 – 18 Uhr: Speak Up! Mehr Worte

Die Teilnehmerinnen der Workshops mit Barbara Kapusta und Yasmin Hafedh aka Yasmo laden zur Abschlusspräsentation der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit ein.



Zur Finissage am 7. Mai ist der Eintritt in die Ausstellung Mehr als nur Worte [Über das Poetische] frei!