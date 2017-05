Konrad Friedel - Schalentiere

Ausstellung: KONRAD FRIEDEL - SCHALENTIERE

04.05.2017 bis 27.05.2017



AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG:

04.05.2017 um 18:00 Uhr



Präsentiert von rauminhalt_harald bichler

Schleifmühlgasse 13, 1040 Wien



Die Galerie Rauminhalt_Harald Bichler zeigt von 04.05.2017 bis 27.05.2017 in einer Einzelausstellung unter dem Titel „Schalentiere“ neue und einzigartige Licht- und Raumskulpturen von Konrad Friedel.



Das Schaffen des niederösterreichischen Künstlers und Entwerfers Konrad Friedel ist von seiner Liebe zum Handwerk geprägt. Die besondere Wertschätzung gegenüber der handwerklichen Betätigung und seine Freude an der direkten Auseinandersetzung mit dem Material führten ihn schrittweise an die Entwicklung einer eigenständigen Formensprache heran. Diese findet aktuell in einer Serie skulpturaler Lichtobjekte – den sogenannten „Schalentieren“ – ihre signifikanteste Umsetzung.



Das formale Konzept der „Schalentiere“ – skulpturalen Hängeleuchten, Boden- und Tischlampen, die als Unikate oder Kleinserien gefertigt werden – präsentiert sich zugleich in dessen Betitelung und führt die vielschichtigen Formprozesse und Wahrnehmungsebenen begrifflich zusammen: Segmente kugelförmiger Hohlkörper in Form von Schalen und Kugelschnitten verbinden sich zu skulpturalen Formen, die den Eindruck erzeugen, sich mit ihren organischen, oft auch sphärisch anmutenden Körpern wie kriechende Tiere im Raum auszubreiten, einzufügen oder diesen aufzusprengen. In den letzten Jahren hat dieser Arbeitsprozess Untergruppen der Idee der „Schalentiere“ generiert – so etwa die sogenannten „Würmlingen“, die das Konzept der Schalentiere formal in differenzierter und neuer Form zum Ausdruck bringen.