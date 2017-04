Metaday 77

Fotocredits: Quelle: FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH

Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.



Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #77

am Freitag, den 28. April 2017, 19:30 (Beginn 20:00)

Eintritt frei



== Eine kleine Geschichte von Lasern, Metallen und 3D-Druck ==



Vortragender: Michael "Ripper" Happl, https://twitter.com/metaripper



3D-Druck ist inzwischen eine weit verbreitete Technologie, vielen aber nur in Form des Kunststoffdrucks (FDM) bekannt. Zum Spektrum der additiven Fertigung zählen auch andere Verfahren, darunter das Laserstrahlschmelzen (LSS), worauf wir an diesem Abend einen genaueren Blick werfen wollen. Wie funktioniert der 3D-Druck mit Metallen genau und was haben Laser eigentlich damit zu tun? Welche Werkstoffe sind möglich und wo kann diese Technologie sinnvoll eingesetzt werden? Wo liegen die Grenzen des Verfahrens?



Michael Happl ist an der Fotec Forschungs- und Technologietransfer GmbH

als Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigt

sich mit der additiven Fertigung von Metallen mittels Laserstrahlschmelzen.





== Lightning Talks ==



Lightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte,

und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden. (Selbst auf der Wiki-

Seite eintragen!) Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt. [...]





== Afterwards ==



Come-Together, opt. mit Buffet, Wein, Bier, Mate, ... sowie Ambient/

Downtempo Chillout Musik.