Ateliertheater, Burggasse 71, 1070 Wien

Der Coup der tadellosen Frauen zum Tag der Arbeit

30.04.2017 18:30h



Fotocredits: "OONA packt aus" aus der Serie "Der Coup der tadellosen Frauen" 2017, Mischtechnik auf Leinen, 100 x 70 cm © ONA B.

von ONA B. im Ateliertheater Wien.

Democratic Intervention / SEX sells Politics



zu den Arbeiten spricht:

Dr. Henriette Horny

Kunsthistoriken



Das malerische Œuvre von ONA B. basiert seit einigen Jahren auch auf der Auseinandersetzung mit politischen Machtverhältnissen, Frauen und Populärkultur. Neben ihren performativen Inszenierungen beschäftigt sich die Künstlerin mit Bildern aus der Kinowerbung. Sie erschafft eine Bildwelt, die bekannt erscheint und die doch fremd anmutet. ONA B. greift in ihren aktuellen Arbeiten das bildliche Rohmaterial der werbenden Kinowelt auf und bringt mit den künstlerischen Mitteln der Übermalung und sprachlichen Verrückung Unruhe in die Welt dieser Bilder, die ihre aktuelle Bedeutung durch Ihre Reflexion der Situation in den USA und anderen in ihrer Demokratie gefährdeten Ländern, wie z.B. der Türkei, gewinnen. ONA B. benützt die Vintage - Kinowerbung wie Propagandamaterial, dessen Ausformung und Triebkraft die Künstlerin in diesen politisch turbulenten Zeiten zur Diskussion stellt.

Da taucht etwa Sylvia Kristel auf, eine Soft Porno - Darstellerin aus den 70er Jahren: während sie auf dem geflochtenen Pfauenstuhl aus dem Emmanuelle-Film sitzt, oder Cicciolina, die schon vor Jahren als Pornostar Abgeordnete in Italien gewesen ist. Aber plötzlich tragen sie auch das Gesicht der Künstlerin und neue Titel geben einen neuen Sinn.



Für die jüngste Präsentation wurden die malerisch überarbeiteten Szenen auf Leinen gedruckt und sind - neben Objekten - als Ausstellungsstücke zu sehen. Damit ziehen die Bilder eine Schleife vom Kinoplakat zum Bild und zurück in ein ehemaliges Kino (das berühmte STAR-Kino in der Burggasse) als heutigem Ausstellungsort.

Klar ist: Auf diesem Weg verändern sich die Bilder, aber auch unsere Wahrnehmung von ihnen. Die Verheißung, durch genaue Betrachtung Gewissheit über den Inhalt zu erlangen, erfüllen sie nicht, denn sie sind mehrdeutig. Vielmehr lässt der "Coup der tadellosen Frauen zum Tag der Arbeit" das Publikum fragend verunsichert und amüsiert staunend zurück.



Neben der eigenen Familiengeschichte im Überleben der Monarchie und des Nationalsozialismus liegen ihrem Ansatz Recherche und Reisen zugrunde, die sie dazu bringen kulturelle und politische Phänomene zu hinterfragen. Weiblichen, bereits verstorbenen Familienmitgliedern gibt ONA B. ihre Aufgabe als Zeuginnen der Geschichte. Ihre Portraitfotos setzt sie ebenso in die Kinowerbung ein, wie ihre eigenen. Die daraus resultierende Vermischung von Wirklichkeiten setzt sie in einer komplexen und dennoch einfach scheinenden, leicht zugänglichen Bildsprache um. Die Anerkennung verschiedener Realitäten ist ONA B. ein großes Anliegen, zumal sie damit die Ideale der Freiheit gleichsetzt.



Walter Benjamin warnte davor, dass ein Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit seiner Aura beraubt würde. ONA B.´s Serie „ Der Coup der tadellosen Frauen“ spielt mit diesem sprichwörtlichen Opfer aus mehreren Richtungen und auf parallelen Zeitleisten. ONA B. überarbeitet türkische Softporno - Filmplakate aus den 1980er Jahren. Sie fotografiert sie heute und druckt sie auf Leinwände und greift dann nochmals mit heftiger Geste in die Gestaltung ein. Mit Farbe und Schrift komponiert sie eine Mediencollage und erstellt damit ein Original mit neuer Aura.

In diesen Bildern kombiniert ONA B. Parolen aus der Bewegung, die 2017 in Washington durch den Protest gegen Donald Trump ihren Anfang genommen hat, mit den aufreizenden Posen der leicht bekleideten Damen aus den Filmplakaten.

Und so sehen sie aus – die aufmüpfigen jungen Frauen, die ihren Weg von der Ware zum selbstbewussten Menschen hinter sich haben.

Mit Farbe und Schrift hat ONA B. diesen Frauen ihre Würde zurückgegeben und sie zu Heldinnen von heute gemacht.



_________



Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung gibt es die Aufführung "DER GOTT DES GEMETZELS" von Yasmina Reza, zu der ONA B. die Ausstattung realisiert hat.

Inszenierung: Rüdiger Hentzschel

Es spielen: Monika Anna Cammerlander, Johanna Withalm, Dirk Warme, Hendrik Winkler

Bühneninstallation: ONA B.



Termin: 30. 04. 2017 um 19.30 Uhr

Tickets: 20,-/ 16,- ermäßigt

Reservierungen unter:

office@ateliertheater.net