Steuer und Sozialversicherung

== Programm:

10:30 Uhr: STEUER. Referentin: Mag.a Doris Krenn (Steuerberaterin)

12:00 Uhr: SOZIALVERSICHERUNG. Referent: Dr. Thomas Richter (SVA – Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft)

13:00 Uhr: KSVF. Referentin: Mag.a Bettina Wachermayr (KSVF - Künstler_innensozialversicherungsfonds)

Moderation: Daniela Koweindl (IG BILDENDE KUNST)



Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Steuernummer - was geht mich das an? Muss ich überhaupt Steuern zahlen oder mich beim Finanzamt melden? Wie komme ich zu einer Sozialversicherung? Wie funktioniert das alles bei Kombination von Stipendium, geringfügiger oder Teilzeitbeschäftigung und/oder gelegentlichem Werkvertrag? Kann ich einen Zuschuss aus dem Künstler_innensozialversicherunsgfonds (KSVF) bekommen? Und was kostet das alles?

Ein Infomarathon mit Fragestunde für Kunst- und Kulturschaffende sowie Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschafter_innen.



Veranstaltungsort: Akademie der bildenden Künste Wien, Schillerplatz 3, 1010 Wien. Raum: M20.