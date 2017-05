die Schaukel #4: Linda Berger, Schayan Kazemi

SO 07. MAI, 19:00h

OPENING // dieSchaukel #4 // Linda BERGER x Schayan KAZEMI

(Opening Hours: MO 08. Mai, 10:00 - 14:00h)



MI 26. APRIL, 17:00h

ARTIST TALK // #3 Linda BERGER x Schayan KAZEMI x krnckr



LABOR FÜR, Brick5

5Hausgasse5 1150



Linda Berger x Schayan Kazemi arbeiten seit Anfang April als Viertes in der Reihe dieSchaukel im Brick-5.



LINDA BERGER

geboren 1980 in Aalen (D)

lebt und arbeitet in Wien

www.lindaberger.com



SCHAYAN KAZEMI

geboren 1989 in Teheran

lebt und arbeitet in Wien





Die Schaukel funktioniert wie ein Spiel. Es gibt klare Vorgaben, Regeln und Grenzen -in ihrer Abgeschlossenheit spielt es sich innerhalb bestimmter Grenzen von Raum und Zeit ab.



Der Form nach, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Handlung nennen, die als außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird. Es nimmt den Spieler trotzdem völlig in Beschlag, es ist an kein materielles Interesse geknüpft und es wird dadurch praktisch kein kommerzieller Nutzen erworben.

Auch „dieSchaukel“ lebt von diesem experimentelllen Spiel - und Laborcharakter.





schaukeln / arbeiten / ausstellen in alten Fabriksräumen



Auf einer Schaukel Platz zu nehmen und vom ersten Moment des Aufeinandertreffens an Raum für sich zu beanspruchen, bringt zwingendermaßen beide Positionen in Bewegung.



Die beiden Schaukeln verhalten sich wie Klammer zum Zeitraum der Produktion.



Nach dem ersten Zusammentreffen auf zwei tatsächlich im Raum vorhandenen Schaukeln beginnt der einmonatige Arbeitsprozess. Temporär wird die Form der individuellen Autorenschaft in Frage gestellt um in einem kollektiven Prozess miteinander zu arbeiten.



So passiert ein Zueinander, synchron zur Gegenbewegung des sich voneinander Entfernens.



by krnckr