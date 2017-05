This is a love song, Rudi Aigelsreiter & Isabella Feimer

10.05.2017 18:30h



Fotocredits: Rudi Aigelsreiter, This is a love song, 2017

In der vom 11. Mai bis zum 11. Juni 2017 laufenden Ausstellung „This is a love song" präsentiert die Ausstellungsbrücke im Landhaus St. Pölten den Künstler und Musiker Rudi Aigelsreiter und die Schriftstellerin Isabella Feimer. Die Schau „This is a love song" setzt sich in Bild und Text mit der Vergangenheit als Basis eines fragilen Daseins, das sich in steter Veränderung präsentiert, auseinander. Zur Ausstellung spricht Mag.a Gabriele Ecker von der Literaturförderung der NÖ Landesregierung.

Vernissage 10. Mai 2017, 18:30 Uhr