Krems an der Donau

Donaufestival 2017 - Freitag, 5.5.

05.05.2017 15:00h



Programm

05. Mai



Deborah Stratman

Hacked Circuit

Galerie Stadtpark

15 00 Uhr



Vika Kirchenbauer

SEEING DIFFICULTIES

Galerie am Eck

17 30 Uhr



Volkmar Klien

Rezeptionshaltungen

Kapitelsaal

17 30 Uhr



Silver Apples

Minoritenkirche

18 00 Uhr



Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, Justus Köhncke, Kerstin Cmelka & Ricky Shayne

mutwillig, Shayne

Forum Frohner

18 00 Uhr



QUARTO

Durational Rope

Halle 3

19 00 Uhr



Sidsel Meineche Hansen

DICKGIRL 3D (X)

Lounge

19 00 Uhr



Gerald Moser

turning and falling

Lounge

19 00 Uhr



Stockholm-Syndrom V

Unknown Unknown

19 00 Uhr



Emptyset

Minoritenkirche

19 30 Uhr



Apichatpong Weerasethakul

The Palace´

Foyer

20 00 Uhr



Colin Self

Siblings

Halle 1

20 00 Uhr



Keiichi Matsuda

Hyper-Reality

Zentrale

20 00 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

20 30 Uhr



Kris Verdonck / A Two Dogs Company

IN VOID

Halle 1

21 00 Uhr



Girl Band

Halle 2

21 00 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

21 30 Uhr



Actress

Stadtsaal

22 00 Uhr



DJ-Line: Day 5 | Mike Hentz

Festivalzentrale

22 00 Uhr



Equiknoxx

Halle 2

23 00 Uhr



The Bug feat. Miss Red

Stadtsaal

23 55 Uhr