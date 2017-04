Krems an der Donau

Donaufestival 2017 - Sonntag, 30.4.

30.04.2017 13:00h



Fotocredits: Gonjasufi

Programm

30. April



Wild Combination

A Portrait of Arthur Russell

Regie: Matt Wolf (USA/2008),

71 min, engl OF

Kino im Kesselhaus

11 30 Uhr



Jens Balzer & Jace Clayton: Sounds of the Times

Kino im Kesselhaus

13 00 Uhr



Doris Uhlich

Habitat

Dominikanerkirche

14 00 Uhr



Vika Kirchenbauer

SEEING DIFFICULTIES

Galerie am Eck

14 30 Uhr



Volkmar Klien

Rezeptionshaltungen

Kapitelsaal

14 30 Uhr



Heather Leigh & Peter Brötzmann

Minoritenkirche

15 00 Uhr



Deborah Stratman

Hacked Circuit

Galerie Stadtpark

15 00 Uhr



Michele Nox

Minoritenkirche

16 30 Uhr



Julian Warner & Oliver Zahn

SITUATION MIT DOPPELGÄNGER

Forum Frohner

17 00 Uhr



Guardian Alien

Minoritenkirche

18 00 Uhr



Gerald Moser

turning and falling

Lounge

19 00 Uhr



Ariel Efraim Ashbel and friends

The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic

Halle 1

19 30 Uhr



Apichatpong Weerasethakul

The Palace

Foyer

19 30 Uhr



Karl Karner / Linda Samaraweerová

WÜRFELN III

Halle 3

19 30 Uhr



Sidsel Meineche Hansen

DICKGIRL 3D (X)

Lounge

19 30 Uhr



Stockholm-Syndrom III

Unknown

19 30 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

20 30 Uhr



Kris Verdonck / A Two Dogs Company

IN VOID

Halle 1

21 00 Uhr



Horse Lords

Halle 2

21 00 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

21 30 Uhr



Gonjasufi

Stadtsaal

22 00 Uhr



Keiichi Matsuda

Hyper-Reality

Zentrale

22 00 Uhr



DJ-Line: Day 3 | Anna Ceeh

Festivalzentrale

22 00 Uhr



Gnod

Halle 2

23 00 Uhr



Ulver

Stadtsaal

23 55 Uhr