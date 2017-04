Krems an der Donau

Donaufestival 2017 - Freitag, 28.4.

28.04.2017 15:00h



Das donaufestival erschafft jedes Jahr eine Parallelwelt zwischen Systemabsturz und Neustart. Es setzt auf Vibrationen zwischen Musik, Performance und Bildender Kunst.



Der neue künstlerische Leiter Thomas Edlinger, die diesjährige Kuratorin für Performance Bettina Kogler und das Team des donaufestivals haben

sechs Festivaltage (28.4.-1.5. und 5.-6.5.) mit rund 20 Veranstaltungen pro Tag programmiert, die Krems erneut zu einem Hotspot abenteuerlicher Ästhetiken jenseits aller Genregrenzen machen.



Der Festivaltitel des donaufestivals 2017 „Du steckst mich an.“ bezieht sich auf das diesjährige Leitmotiv, den Begriff der Empathie.





Programm

28. April



Deborah Stratman

Hacked Circuit

Galerie Stadtpark

15 00 Uhr



Vika Kirchenbauer

SEEING DIFFICULTIES

Galerie am Eck

17 00 Uhr



Volkmar Klien

Rezeptionshaltungen

Kapitelsaal

17 00 Uhr



Ligia Lewis

minor matter

Forum Frohner

18 00 Uhr



Sote with Tarik Barri, Arash Bolouri & Behourz Pashaei

Sacred Horror in Design

Minoritenkirche

18 00 Uhr



GAS live

Minoritenkirche

19 00 Uhr



Gerald Moser

turning and falling

Lounge

19 00 Uhr



Ariel Efraim Ashbel and friends

The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic

Halle 1

19 30 Uhr



Apichatpong Weerasethakul

The Palace

Foyer

19 30 Uhr



Karl Karner / Linda Samaraweerová

WÜRFELN III

Halle 3

19 30 Uhr



Sidsel Meineche Hansen

DICKGIRL 3D (X)

Lounge

19 30 Uhr



Stockholm-Syndrom I

Unknown

20 00 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

20 30 Uhr



Elysia Crampton

Halle 2

21 00 Uhr



Kris Verdonck / A Two Dogs Company

IN VOID

Halle 1

21 00 Uhr



Stephane Roy

The Laboratory of Anger Management

Vorplatz Messegelände

21 30 Uhr



Scritti Politti

Stadtsaal

22 00 Uhr



Keiichi Matsuda

Hyper-Reality

Zentrale

22 00 Uhr



DJ-Line: Day 1 | DJ /rupture & Jens Balzer

Festivalzentrale

22 00 Uhr



M.E.S.H.

Halle 2

23 00 Uhr



group A

Stadtsaal

23 55 Uhr