Lumina, Lindengasse 65, 1070 Wien

The Open House

27.04.2017 14:00h



Tag der offenen Türe in der Galerie LUMINA



G A L E R I E | S T U D I O | D U N K E L K A M M E R | S C A N

S E R V I C E | F I N E A R T G R O ß F O R M A T D R U C K

R A H M E N M A N U F A K T U R | B I L D K A S C H I E R U N G

W O R K S H O P S | K U L T U R V E R E I N



DONNERSTAG 27.04.

14.00 - 18.00 OPEN HOUSE

18.30 Lecture & Artist Talk : Severin Koller

20.00 Opening Party with Spring Sound by The Square²



FREITAG 28.04.

14.00 - 19.00 OPEN HOUSE

19.30 Yamandu Fuchs Quartett live in Concert





PROGRAMM 14.00-18.00Uhr :



RAHMENMARKT

Maßgeschneiderte Rahmen aus ausgesuchten heimischen Edelhölzern - bringe dein Bild und nimm es fertig gerahmt mit nach Hause LIVE



PRINT

FineArt Drucke zum symbolischen Preis anläßlich unserer Veranstaltung



RED LIGHT

Roberto Maccariello zeigt euch das Arbeiten in der Dunkelkammer - bring ein Kleinbild Negativ und du erhälst einen analogen Abzug (13x18cm) LIVE



AUSGEWÄHLTE WERKE

Kathrin Hanga , Max Hochstätter , Severin Koller & Stephan Wyckoff