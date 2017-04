Metro Kinokulturhaus

Home Movies

Porter Springs 4, Henry Hills (US 1999, 15 min)

Bilder aus dem Tagebuch eines Wartenden, Judith Zdesar (A 2007, 23 min)

14. März 1938 – Ein Nachmittag, Christoph Weihrich (A 1938/2008, 10 min)

True Story, Robert Frank (US 2004, 26 min)



Gesamtlänge: 74 min



Aufgrund ihrer subjektiven Sicht auf die Realität, die aus Fragmenten des gewöhnlichen Lebens besteht, eröffnen Home Movies mitunter eine verblüffende Einsicht in gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Über 20 Jahre sammelte Henry Hills flüchtige Augenblicke seiner Ferien im Blockhaus, seiner Familie und FreundInnen. Judith Zdesar gibt jungen Soldaten an der burgenländischen Grenze eine Videokamera, damit sie sich selbst bei ihrem absurden Einsatz filmen. Das Readymade und Fundstück von Christoph Weihrich gibt den fröhlichen Nachmittag einer begüterten Familie am Tag des Einmarsches der Hitlertruppen wieder. In seiner bewährten Form entwickelt Robert Frank ein fragmentarisches Selbstporträt. Fließend sind die Übergänge zwischen künstlerischem und privatem Ich. (Brigitta Burger-Utzer)