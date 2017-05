Alfons Schilling. Artist and Visual Thinker

Fotocredits: Kleiner Vogel, Alfons Schilling auf dem Dach von 491 Broadway, New York, 1978, Foto von Janice Everett / Nachlass Alfons Schilling

Podiumsdiskussion: Andreas Spiegl im Gespräch mit Anna Artaker und Felicitas Thun-Hohenstein



IM RAHMEN DER AUSSTELLUNG ALFONS SCHILLING – BEYOND PHOTOGRAPHY



Anna Artaker studierte Philosophie und Politikwissenschaften an den Universitäten Wien und Paris 8 sowie Konzeptkunst an der Akademie der bildenden Künste und lebt als Künstlerin in Wien. Zwischen 2008 und 2010 arbeitete sie mit Alfons Schilling als seine Assistentin. Im Mai eröffnet ihre jüngste Ausstellung im tresor des Bank Austria Kunstforum.

Felicitas Thun-Hohenstein ist Kuratorin, Autorin und Professorin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft der Akademie der bildenden Künste Wien. Mit Alfons Schilling führte sie über Jahre ausführliche Gespräche, die im Buch zur Ausstellung erstmals in Auszügen vorliegen – über Sehmaschinen, verschobene Sichtweisen und den Traum vom virtuellen Raum.

Andreas Spiegl ist Kurator, Autor und lehrt Medientheorie am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft der Akademie der bildenden Künste Wien, das er seit 2015 leitet. Im Insistieren auf eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem Sehen als künstlerisches Medium liegt für ihn die kulturelle Bedeutung und das kritische Potenzial der Arbeit von Alfons Schilling.



Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt mit gültigem Ausstellungsticket,