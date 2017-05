designforum Wien / Q21

Subtext: Typedesign – Mika Mischler und Nik Thoenen

Vorträge im designforum Wien, jeweils 19 Uhr



_mittwoch, 03. mai

mika mischler und nik thoenen: objects with references

diverses material, welches für die schriftentwicklungen initial waren, anregten, begleiteten, weiterführten oder zum sinnbild wurden, werden beschrieben, besprochen, begriffen. michael mischler und nik thoenen gegründen binnenland im jahr 2007 um ihre schrift-entwicklungen zu veröffentlichen und ihre eigenen schriften zu vertreiben. angetrieben durch das besondere interesse an der sensiblen wirkung und dimension der zeichen - zwischen grafischer formgebung und ihrer lesbarkeit - entwickeln sie nicht nur schriften sondern unterrichten an unterschiedlichen ausbildungsstätten, halten vorträge im in- und ausland um die phänomenologischen erkenntnisse zu teilen.