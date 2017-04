Galerie Michaela Stock

Finissage Veronika Merklein: Die Hard

Fotocredits: DIE HARDER, 2017

FINISSAGE / CLOSING EVENT

Monday, 1.5.2017, 12 h

ARTIST TALK & BRUNCH: Synne-Astrid Genzmer & Veronika Merklein.



VERONIKA MERKLEIN | DIE HARD

“...the last thing [Merklein] wants is to be a heroine, but [she] doesn’t have a choice.” (Die Hard)



Das Schaffen der jungen Performance-Künstlerin Veronika Merklein ist stark persönlich konnotiert und trägt eine mutige intermediale Botschaft „So wie ich bin, bin ich nicht totzukriegen.“

In ihrer Ausstellung „DIE HARD“ erzählt sie eine Geschichte über die asymmetrischen Machtverhältnisse, in der der Mensch in seinem sozialen Umfeld nur auf seinen Körper und sein Aussehen reduziert wird. Die Ursachen dafür liegen tief in unserer Gesellschaftsstruktur verborgen, wobei die zwischenmenschlichen Objektifizierungsmuster oft von Machtinstanzen vorgegeben und beeinflusst werden. Laut dem französischen Gesellschaftstheoretiker Michel Foucault wird das menschliche Verhalten in der spätkapitalistischen Gesellschaft nach verschiedenen Prinzipien und in verschiedenen Formen von der Regierung gesteuert. Der Begriff der ‚Regierung’ bezieht sich bei Foucault jedoch nicht auf die staatliche Regierungsmacht, sondern auf die Führung von Menschen im Sinne ihrer Lenkung, Kontrolle und Leitung. Neben diesen verinnerlichten Machtausübungen und den gesellschaftlich kommunizierten Erwartungen, darf man die Kraft der Medien nicht unterschätzen. So entwickelt ein Individuum auch durch die Medien eine Rollenidentität, ein imaginäres Bild von sich selbst, wie es aussehen und sich in sozialen Situationen verhalten soll.

Mag. Jelena Grabovac