Private Revolutions - Jung, Weiblich, Ägyptisch

Film, Gespräch und Sonderführung



Alexandra Schneider | Ö 2014 | DCP | Farbe | 98 Min | OmU

Vier junge Ägypterinnen kämpfen für ein besseres Leben: Amani engagiert sich für mehr Frauenrechte, Fatema versucht ihre politische Karriere mit ihren Verpflichtungen als Mutter zu vereinbaren, May kündigt ihren Job als Bankerin, um ein Entwicklungsprojekt aufzubauen, Sharbat riskiert alles, indem sie mit ihren Kindern gegen das Regime demonstriert.

Mit: Sharbat Abdullah, Fatema Abouzeid, Amani Eltunsi, May Gah Allah

Nach dem Film Publikumsgespräch mit der Regisseurin.



PROGRAMM

13.30 Uhr: Film und Publikumsgespräch, Filmcasino, Margaretenstrasse 78, 1050 Wien

16.30 Uhr: Ausstellungsführung „Das bessere Leben" mit der Künstlerin und Kuratorin Claudia-Maria Luenig, Künstlerhaus 1050, Stolberggasse 26, 1050 Wien



KOMBITICKET: EURO 6,-

Film, Gespräch, Sonderführung im Künstlerhaus 1050

Reservierung: Tel.: 01 5879062 | kassa@filmcasino.at



In Kooperation mit dem Filmcasino und dem Weltmuseum Wien