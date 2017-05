Kuratorenführung: Kontrolle und Ekstase

Kuratorenführung: Kontrolle und

Ekstase. Das Erbe der Wiener Secession in Egon Schieles Werken



Ivan Ristić

Kurator, Leopold Museum



"Ich bin durch Klimt gegangen bis März. Heute glaub ich, bin ich der ganz andere." Diese Zeilen aus einem Brief vom November 1910 sprechen für eine Loslösung Schieles von seinem künstlerischen Vorbild. Inwieweit blieb Schiele in seiner Linienführung und in seiner Poetik ein geistiger Ziehsohn des Malerfürsten, inwieweit wurde er ein Neuerer? Wo liegt das Verbindende und wo das Trennende?





Besuch mit gültigem Museumsticket frei! Anmeldung am Infostand ab einer Stunde vor Beginn empfohlen (begrenzte Teilnehmerzahl). Wir bitten um Verständnis, dass dieses Angebot nur für Einzelbesucher vorgesehen ist.