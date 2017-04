Have you seen our house #13

Das ist unser Haus!

habiTAT: Utopie und Praxis des Mietshäusersyndikat in Österreich



Info-Workshop und Film



In den 1980er Jahren aus einer Kulturbesetzung in Freiburg hervor gegangen, ist das deutsche Mietshäusersyndikat bereits auf 123 Hausprojekte in ganz Deutschland angewachsen. Seit 2015 gibt es mit dem HabiTAT (https://habitat.servus.at/) auch in Österreich eine Dachorganisation zur Befreiung von Häusern aus der Immobilienverwertung. Das erste Hausprojekt heißt Willy*Fred und bietet im Zentrum von Linz kostengünstigen Wohn- und Kulturraum.



In Wien stehen mit Bikes and Rails (https://bikesandrails.wordpress.com/), SchloR (http://schlor.org/), Schloß aus Gold und Stadtklan (http://stadtklan.org/) bereits vier weitere HabiTAT-Projekte in den Startlöchern, die Autonome Wohnfabrik Salzburg (https://autonome-wohnfabrik.at/) befindet sich knapp vor dem Kauf eines Hauses, weitere Initiativen in ganz Österreich arbeiten an der Realisierung ihrer Hausprojekte.



Mit seinen Säulen Inklusion, Solidarität, Selbstorganisation, Nutzungseigentum und Kapitalneutralisierung stellt das Modell eine effiziente Struktur zur Aneignung von Immobilien und Absicherung gegen jegliche Verwertung und damit zur Bewahrung von städtischen Freiräumen dar. Die Palette reicht von Wohnraum, über Räume für Kunst, Kultur, politische und soziale Initiativen bis zu Werkstätten für innerstädtische Handwerksbetriebe. Mit dem Slogan „Lieber 1000 Freunde im Rücken, als eine Bank im Nacken“ schafft das Solidarmodell eine Alternative gegen Verdrängung und die fortschreitende Inwertsetzung von urbanen Räumen.



Have you seen our house? lädt zum Praxis-Workshop mit den Wiener habiTAT-Initiativen und anschließendem Screening des Films Das ist unser Haus!, der aktuelle Einblicke ins Mietshäusersyndikat und seine vielfältigen Möglichkeitsräume gibt.



Info-Workshop

mit den Hausprojekten Bikes and Rails (https://bikesandrails.wordpress.com/), SchloR (http://schlor.org/), Schloß aus Gold, Stadtklan (http://stadtklan.org/) und der Autonomen Wohnfabrik Salzburg (https://autonome-wohnfabrik.at/)



Film

Das ist unser Haus!

Produktion: Burkhard Grießenauer, Daniel Kunle, Holger Lauinger (mit Unterstützung der

SEELAND Medienkooperative e.V.)

D 2016, 65 min