Sammlung Friedrichshof, Römerstraße 7, 2424 Zurndof

Helmut Lang: Various Conditions

06.05.2017 18:00h



Fotocredits: Helmut Lang, Courtesy of the artist and Sperone Westwater, New York

ERÖFFNUNG: Samstag, 6. Mai, 18:00 Uhr, SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF, ZURNDORF



Zur Eröffnung steht ein kostenloser Shuttle Service zwischen Wien und der SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF zur Verfügung. Reservierungen bitte per E-Mail an SEISER@FRIEDRICHSHOF.AT





Wir freuen uns, HELMUT LANGs aktuelle Arbeiten erstmals in Österreich, in einer umfangreichen Schau in den Räumlichkeiten der SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF in ZURNDORF, sowie im STADTRAUM in WIEN, zeigen zu können.



HELMUT LANGs Skulpturen und Objekte oszillieren zwischen Figuration und Abstraktion. Sie nehmen Anleihen an Formen klassischer Skulptur und ritueller Gegenstände, die er im künstlerischen Arbeitsprozess dekonstruiert, abstrahiert und transformiert. Das erreicht er im Wesentlichen durch die radikale Reduktion von Form und Farbe, durch Dekontextualisierung, die auf der variablen Integration der Objekte und Skulpturen in übergeordnete installative Raumkonzepte beruht und durch den Einsatz von vorwiegend alltäglichen Materialien, wie Metall-Schrott, Stoff oder Industrieabfällen.



LANGs Umgang mit Material ermöglicht Kontextualisierungen mit dem Wiener Aktionismus, in dessen Materialcollagen und Strukturstudien verschiedenste Materialien gemäß der Gleichung „Materie = Farbe“ eine wesentliche Rolle spielen.





Ausstellungsdauer:

SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF STADTRAUM, Schleifmühlgasse 6 / im Hof, 1040 Wien:

Di., 9. Mai - Di., 14. Nov. 2017

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 14:00 - 18:00 Uhr



SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF, Römerstraße 7, 2424 Zurndorf:

So., 7. Mai - So., 19. Nov. 2017

Besichtigung und Führungen nach telefonischer Voranmeldung unter

+43 676–7497682 oder +43 660–2509538



www.sammlungfriedrichshof.at